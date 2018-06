GIULIA DE LELLIS E ANDREA DAMANTE SONO TORNATI INSIEME? Uomini e donne | Non siamo

Gossip U&D - la verità di GIULIA De Lellis su Andrea Damante : 'Non siamo fidanzati' : Cosa sta succedendo tra i Damellis, la coppia più amata di Uomini e donne composta da Andrea Damante e Giulia De Lellis [VIDEO]? C'è stato davvero questo ritorno di fiamma, così come testimonierebbero i diversi scatti che in questi giorni sono apparsi sui social oppure no? A fare un po' di chiarezza sulla questione è stata la De Lellis, che ieri sera ha voluto fare una diretta su Instagram, durante la quale ha risposto alle domande e alle ...

GIULIA De Lellis rompe il silenzio : "Ecco come stanno le cose tra me e Andrea" : Dopo settimane di indiscrezioni, rumors, ma anche tanti silenzi, Giulia De Lellis ha deciso di chiarire cosa sta succedendo fra lei e Andrea Damante . Stanca di tutto questo accanimento mediatico nei ...

GIULIA De Lellis - tutta la verità su Andrea Damante : ‘Amici no’ : Dopo settimane di supposizioni e indiscrezioni Giulia De Lellis decide di vuotare il sacco circa lo stato del suo rapporto con Andrea Damante. La rottura tra i due ex protagonisti di Uomini e donne avvenuta in primavera ha attraversato varie fasi: quella della rabbia, quella del presunto blocco sui social, poi piano piano il disgelo con incontri di lavoro prima e cene insieme poi. Adesso per la ex gieffina è il momento di fare chiarezza con i ...

GIULIA De Lellis in diretta IG : 'non sono fidanzata e non mi hanno mai proposto il trono' : Giulia De Lellis, ieri, ha fatto una lunga diretta su Instagram per provare a chiarire alcune cose in merito ai tanti gossip circolati ultimamente sul suo conto. Riguardo il chiacchierato ritorno di fiamma con Andrea Damante, la romana è stata abbastanza netta nell'affermare che per ora i due non stanno insieme, ma che in futuro può succedere di tutto. A chi le domandava come mai avesse chiuso i rapporti con Ignazio Moser, la ragazza ha detto ...

GIULIA De Lellis : "Andrea Damante? Non ho bisogno di guadagnare sulla mia storia" : Giulia De Lellis, nelle scorse ore, sui propri social, ha chiarito, ai fan, alcune vicende che riguardano la sua vita personale come il presunto ritorno di fiamma con Andrea Damante dopo i vari avvistamenti degli ultimi giorni: Devo dirvi una cosa: no, non mi sposo, non sono incinta e soprattutto non sono fidanzata. Però voglio dirvi una cosa: in tanti mi hanno detto che sto cercando di guadagnare grazie alla mia storia e questa è una ...

GIULIA De Lellis - ecco perché ha chiuso con Ignazio Moser e Sonia Lorenzini : Giulia De Lellis è stata una delle protagoniste dell'ultima edizione del GF Vip e ultimamente si è parlato molto di lei per la fine della sua storia con Andrea Damante, conosciuto a Uomini e Donne. Dopo questi episodi, Giulia sta riprendendo in mano la sua vita e ha deciso anche di chiudere alcune amicizie, tra cui quella con l'ex coinquilino di Cinecittà, Ignazio Moser, e con Sonia Lorenzini. Ha bloccato entrambi sui social e in una ...

GIULIA De Lellis su Andrea Damante : “Tornerò con lui? Non lo so” : Andrea Damante e Giulia sono tornati insieme? Parla la De Lellis E’ stata una doccia fredda per tutti i fan: Andrea Damante e Giulia De Lellis si sono lasciati. I motivi non sono stati svelati perché, ha spiegato lei, i panni sporchi si lavano in casa e non di certo sui social. C’è chi mormora di un tradimento da parte di lui, chi dice che i due ormai fossero talmente presi dal lavoro da dimenticarsi l’uno dell’altro. La verità molto ...

GIULIA De Lellis e Andrea Damante - Uomini e Donne/ Perché si sono rivisti? La verità sul possibile ritorno : Giulia De Lellis e Andrea Damante, ecco Perché si sono rivisti: tutta la verità durante una diretta di Instagram dell'esperta in tendenze, tornano insieme? “Non lo so…”.(Pubblicato il Thu, 21 Jun 2018 08:56:00 GMT)

GIULIA De Lellis : “Ho chiuso con Ignazio e Sonia - si sono comportati male” : Giulia De Lellis, ecco perché ha chiuso i rapporti con Ignazio Moser e Sonia Lorenzini Giulia De Lellis, attraverso una diretta su Instagram, ha scelto finalmente di rispondere alle numerose domande del pubblico. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ha deciso di chiudere qualche amicizia, tra cui quella con Ignazio Moser e Sonia Lorenzini. In […] L'articolo Giulia De Lellis: “Ho chiuso con Ignazio e Sonia, si sono comportati ...

GIULIA De Lellis e Andrea Damante - ritorno di fiamma : quello che sappiamo : Cosa succede fra Andrea Damante e Giulia De Lellis? Secondo le ultime notizie fra gli ex protagonisti di Uomini e Donne ci sarebbe stato un ritorno di fiamma. Dopo l’annuncio della rottura, arrivato come un fulmine a ciel sereno, l’influencer ha abbandonato la casa che condivideva con l’ex tronista, ma ha deciso di non trasferirsi di nuovo a Roma, rimanendo a Verona. Proprio la città è stata teatro di numerosi incontri ...

GIULIA De Lellis - Andrea Damante e il mistero del ritorno di fiamma : «Prima insieme per lavoro - ora la cena segreta» : MILANO ? Sembra proprio che Giulia De Lellis e Andrea Damante siano molto più vicini come testimonia con foto in esclusiva Spy. La coppia (i Damellis, come li chiamano i fan) si è...

GIULIA De Lellis e Andrea Damante : a cena insieme alla famiglia di lei - foto : Sono già passati circa due mesi dalla definitiva ed improvvisa rottura tra Giulia De Lellis e Andrea Damante. In tutto questo periodo la ragazza ha preferito il silenzio, lasciando intendere che la colpa della fine del fidanzamento sia stata unicamente di Andrea. Secondo i rumors sul web, pare che la causa sia attribuibile a presunti tradimenti di lui, ma non c'è nessuna conferma da parte dei diretti interessati. Ciò che sembrava definitivo era ...

GIULIA De Lellis si riavvicina ad Andrea? Sui social scrive : Libera di prendere o lasciare : Giulia De Lellis e Andrea Damante sono tornati insieme? È questa la domanda che si stanno facendo i fan di Uomini e donne ormai da qualche giorno e più precisamente da quando i siti di Gossip riportano tutti gli incontri che hanno avuto i due ultimamente. Mentre sul web impazza la news che sia tornata tra le braccia del suo ex, la romana ha scritto su Instagram un messaggio che sembra confermare indirettamente tutte le voci sulla sua vita ...