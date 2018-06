Giudecca - sesso con le detenute e molestie nel carcere dove lavorava Sissy : condannato medico penitenziario : Guido Lunardi, 59 anni, ex medico penitenziario del carcere femminile della Giudecca a Venezia, ha patteggiato una pena di 18 mesi di reclusione per molestie a una detenuta. Dall'inchiesta della Procura di Venezia, scattata a seguito della denuncia di una detenuta, è emersa anche una relazione con un'altra detenuta. L'istituto di pena era salito agli onori delle cronache per tragico il ferimento dell'agente Sissy Trovato Mazza.Continua a leggere