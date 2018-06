leggioggi

: Gestione Separata, pensione: cos'è e come funziona? - - LeggiOggi_it : Gestione Separata, pensione: cos'è e come funziona? - - padanianb : @n3m0scrapbook @AleGrigo1992 @ricpuglisi l'obbligo assicurativo da parte del datore di lavoro! L'aspetto contributivo, gestione separata - cliccalavoro : Avete una pensione sui contributi a gestione separata? Ecco le regole 2018 per calcolare la contribuzione versata,… -

(Di giovedì 21 giugno 2018) Laè un fondo pensionistico finanziato con i contributi previdenziali obbligatori dei lavoratori assicurati e nasce con la L. 335/95 (art. 2, c. 26) di riforma del sistema pensionistico, anche notariforma Dini. A chi spetta la? A tutti quei professionisti per che non hanno una cassa previdenziale; Ai venditori a domicilio con contratto di lavoro autonomo che hanno superato i 5.000 euro annui; Agli spedizionieri doganali non dipendenti; Ai beneficiari degli assegni di ricerca, a coloro che frequentano un dottorato, ai beneficiari degli assegni di tutorato; Agli amministratori locali; Ai lavoratori che hanno una collaborazione coordinata e continuativa con reddito inferiore ai 5.000 euro annui e con una durata della prestazione occasionale inferiore ai 30 giorni annui; Agli associati in partecipazione; Ai medici con contratto di formazione ...