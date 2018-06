George e Amal Clooney dalla parte dei bambini

George e Amal Clooney donano 100.000 dollari per i bimbi migranti : In attesa di un suo sempre più probabile futuro politico, George Clooney ha messo mano al portafoglio per dire basta alla politica di Donald Trump contro i migranti.George ed Amal hanno infatti donato 100.000 dollari alla 'Young Center for Immigrant Children's Rights', associazione che lotta per i diritti dei bambini degli immigrati. Nell'ultima settimana hanno fatto clamore le immagini dei piccoli separati dai propri genitori e tenuti ...

Amal Clooney e la dedica al marito : «Pensavo di rimanere zitella - poi è arrivato lui». E George si commuove : «Pensavo di restare zitella, poi è arrivato George». A dirlo è stata Amal Clooney che per la prima volta ha parlato in pubblico dell'amore che la unisce al marito....

Queste foto (e queste parole) dimostrano che Amal e George Clooney sono (molto) innamorati : Se in futuro saranno la nuova coppia presidenziale d’America è difficile da dire, ma di certo George Clooney e Amal Alamuddin sono sempre più belli insieme. L’attore, 57 anni, sembra rinato da quando ha l’avvocatessa libanese al fianco. L’ha sposata nel 2014 a Venezia, sono diventati genitori – entrambi per la prima volta e di due gemelli – poco meno di un anno fa. E adesso eccoli mano nella mano a Los ...

George Clooney si è commosso davanti a un tributo della moglie Amal che emozionerà anche te : Awww The post George Clooney si è commosso davanti a un tributo della moglie Amal che emozionerà anche te appeared first on News Mtv Italia.

Nozze reali : Amal e George Clooney fermati da un poliziotto all'ingresso del party : Amal e George Clooney sono stati fermati all’ingresso del Frogmore House. A dare l’alt ai due coniugi che si stavano recando alla festa di matrimonio del principe Harry e dell’attrice Meghan Markle...

George Clooney e Amal non riconosciuti dalla polizia inglese : bloccati - arrivano tardi alla festa di Meghan e Harry : «No Martini? No party». George Clooney e la bella moglie Amal sono stati fermati per più 10 minuti davanti ai cancelli della tenuta di Frogmore House, dove si teneva la festa...

Royal Wedding – Amal ruba la scena a George : tutti i dettagli l’outfit scelto dalla signora Clooney [GALLERY] : Il look di Amal al matrimonio di Meghan Markle ed il Prinipe Harry strega i presenti: l’outfit azzeccatissimo della moglie di George Clooney Il Royal Wedding ha dato sfoggio a look strabilianti. Oltre a quello della sposa (vestita da Givenchy) e a quello dello sposo (in divisa), anche gli invitati hanno calamitato le attenzioni sugli outfit scelti. Tra gli abiti più ammirati c’è stato, senza ombra di dubbio, quello di Amal Clooney. ...

George via per una fiction Amal regina di Lagliowood : L'impressione è che Clooney abbia rinunciato alla prima gita in barca per sfuggire ai curiosi appostati sul molo di Laglio per un selfie o uno scatto con l'attore sullo sfondo di Lariowood. A farsi un ...