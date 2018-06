Geologia | UniMoRe | scoperto meccanismo di regolazione della temperatura nelle sorgenti di

meteoweb.eu

(Di giovedì 21 giugno 2018) Un gruppo di ricerca di geologi del Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche dell’Università di Modena e Reggio Emilia () haildidel pianeta nella regione in cui si forma il magma. “La nostra scoperta svela un comportamento inaspettato che limita la produzione dei magmi a seguito del raffreddamento provocato dalla fusione di una parte minoritaria del mantello terrestre (le pirosseniti) in competizione con la fusioneroccia ospitante (le peridotiti). Questocoinvolge milioni di chilometri cubi di roccia nella fascia compresa tra i 40 e 100 km di profondità sotto le dorsali oceaniche dove si formano i magmi basaltici e la nuova crosta oceanica. Lo stessoè attivo nella sorgente dei vulcani continentali per i quali il nostro studio fornisce una chiave di interpretazione delle ...