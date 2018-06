Gentiloni | «Qua in sostegno di Volpi | uomo onesto e integro»

Gentiloni : no a governo aggressivo. Ma quando si mette a governare? : Roma, 8 giu. , askanews, Un invito al neo premier Giuseppe Conte, oggi impegnato in Canada al G7 il suo primo appuntamento internazionale affinchè 'l'Italia faccia l'Italia' perchè 'l'ultima cosa che ...

Da Berlusconi a Letta - da Renzi a Gentiloni : quando l'Italia non chiude alla Russia : ...del governo M5S-Lega di promuovere una revisione del sistema delle sanzioni comminate alla Russia dall'Unione europea all'indomani dell'invasione della Crimea si inserisce in un filone di politica ...

L'ultimo tweet di Paolo Gentiloni da premier : "Grazie alla squadra di governo. E a mia moglie" : "Grazie a tutta la squadra di governo. E a mia moglie. Servire l'Italia è stato un onore. Oggi la lasciamo in condizioni migliori di quelle di cinque anni fa". Lo scrive su Twitter il presidente del Consiglio uscente Paolo Gentiloni, pubblicando una foto che lo ritrae nel suo ufficio a Palazzo Chigi con la moglie Emanuela Mauro.#Grazie a tutta la squadra di governo. E a mia moglie. Servire l'Italia è stato un onore. Oggi la ...

"La cabina di regia disprezza le istituzioni democratiche". Quando Fico attaccava il "comitato di conciliazione" Renzi-Gentiloni : Maggio 2017, Roberto Fico scrive un durissimo post su Facebook:Il segretario del Pd, Matteo Renzi, ha deciso di convocare ogni giovedì una sorta di pre-Consiglio dei ministri privato, per fare il punto con i capigruppo del suo partito, la sottosegretaria Boschi [..], e i vari ministri a seconda del provvedimento in discussione. Si tratta di un atto gravissimo, che dimostra una totale mancanza di senso dello Stato e di rispetto delle ...

Gentiloni : 'Passaggio di consegne a breve ma non si capisce mai quando...' : 'Non c'e' nessun bisogno per molte delle questioni amministrative che la politica deve affrontare che un cambio politico comporti anche la necessita' di azzerare, di ricominciare'. 'L'Italia come qualsiasi altro grande paese- aggiunge Gentiloni- si deve abituare all'idea ...

Quarant’anni fa la morte di Aldo Moro. Gentiloni : “Un peso sulla coscienza della Repubblica” : Quarant’anni dopo il ritrovamento del corpo di Aldo Moro, la politica rende omaggio allo statista assassinato dalle Brigate Rosse dopo una lunga prigionia e dopo la strage di via Fani. In via Caetani, dove i terroristi fecero ritrovare la salma dello statista nel bagagliaio di una Renault 4 rossa, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ...

Gentiloni : "Al Salone del Mobile c'è made in Italy della qualità" : E l'inaugurazione è stata l'occasione per affrontare i temi caldi del settore, dell'economia, della politica del post elezioni. 'Credo sia davvero un'emozione tornare al Salone perché, sia per ciò ...