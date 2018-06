Garante Privacy bacchetta Wind Tre

Privacy dei pazienti : dal Garante via libera al monitoraggio a distanza : Una residenza per anziani può utilizzare sistemi di localizzazione e di rilevazione delle immagini esclusivamente per tutelare la salute e l’incolumità dei pazienti non autosufficienti. È quanto emerge dal Provvedimento n. 29 del 25 gennaio 2018 con cui il Garante della Privacy ha risposto a una richiesta di verifica preliminare, avanzata da una Fondazione che svolge attività sanitario – assistenziale per ospiti in condizione di totale non ...

Big data - ecco cosa emerge dall'indagine di Agcom - Antitrust e Garante Privacy : A tutti i principali operatori dell'economia digitale sono state inviate dettagliate richieste di informazioni. GLI UTENTI COME FORNITORI DI DATI Il rapporto che si instaura tra gli utenti che ...

Prime grane per iliad : Esposto a AGCOM - AGCM e Garante della Privacy : Esposto dei consumatori contro iliad ad AGCOM, AGCM e Garante della Privacy. Trasparenza e informazioni mancanti sul sito web e nei contratti sono i motivi che hanno spinto la clientela a muoversi di conseguenza Consumatori contro iliad? C’è anche un Esposto Neanche 1 mese di vita, ed iliad ha prima grana da parte degli Aeci […]

Quali sono i dubbi del Garante europeo per la privacy su Rousseau : “Non saremo sexy come Beyoncè, ma oggi siamo più popolari di lei…”, sorride Giovanni Buttarelli. A poche ora dall’entrata in vigore del nuovo regolamento sulla privacy, svolta epocale nella legislazione europea che promette di cambiare la vita di milioni di cittadini, il garante europeo è l’uomo più cercato del momento. L’AGI lo incontra nel suo ufficio, nel cuore del ...

Privacy : dal Garante via libera alla videosorveglianza “intelligente” : Con provvedimento n. 102 del 22 febbraio 2018 il Garante della Privacy ha affermato che l’utilizzo di sistemi di sicurezza superiori alla media è giustificato se, per la delicatezza del sito in questione, esiste un’esigenza non solo di tutela del patrimonio aziendale ma di protezione del personale e dei clienti da possibili atti terroristici o sabotaggi. Il Garante si è pronunciato a seguito di una richiesta di verifica preliminare avanzata da ...

Garante Privacy : "Rousseau non è ancora sicuro" : La piattaforma Rousseau ancora non è sicura e capace di garantire la Privacy dei suoi iscritti. E' quanto evidenzia il Garante della Privacy in un provvedimento datato 16 maggio che, se da un lato ...

Privacy - Garante : “L’azienda non può accedere nelle mail dei dipendenti” e ordina al Sole 24 Ore di smettere : Il provvedimento riguarda il caso di un singolo, ma è indubbio che il Garante della Privacy abbia fissato dei paletti inviolabili nella trattazione dei dati personali dei dipendenti e stigmatizza l’accesso nell’account di posta elettronica. A ricorrere all’autorità guidata da Antonello Soro un giornalista del gruppo del Sole 24 Ore licenziato che ha ottenuto l’accoglimento parziale del suo ricorso in cui contesta ...

Boom dei “test del DNA” - Garante della Privacy : opportuno “riflettere bene prima di condividere in rete i dettagli del proprio patrimonio genetico” : In riferimento al recente Boom dei “test del DNA” il Garante della Privacy, Antonello Soro, ha dichiarato all’Adnkronos Salute che “è opportuno riflettere bene prima di condividere in rete i dettagli del proprio patrimonio genetico. Il Dna può rivelare le sfumature più intime della persona e dei suoi familiari nonché del loro presente, passato e futuro“. Il mercato dei test del Dna “fai da te” nel 2017 ...

DPO e Pubblica amministrazione - chiarimenti dal Garante della Privacy : Manca meno di un mese dall’entrata in vigore del Regolamento Europeo (GDPR) in materia di Privacy, ma restano ancora molti dubbi sulla nuova figura del DPO, dei suoi compiti e delle sue responsabilità. Con l’aiuto dell’avvocato Stefano Comellini cerchiamo di fare chiarezza. È possibile assegnare al DPO ulteriori compiti e funzioni rispetto a quelli previsti dal Regolamento UE 2016/679? Sì, ma a condizione che tali ...

Privacy - Garante incontra Facebook e chiede chiarimenti : Il Garante della Privacy ha ricevuto questa mattina una delegazione di Facebook per approfondire l'istruttoria sul caso Cambridge Analytica . L'Autorità ha chiesto alla società americana " ulteriore ...

