From Software | Sekiro sarà più difficile di Darks Souls e Blodborne

Déraciné : Hidetaka Miyazaki spiega l'espansione di From Software verso la VR e i punti in comune con Bloodborne e Dark Souls : Uno dei più sorprendenti annunci nel corso dell'E3 di PlayStation della scorsa settimana è stato Déraciné, un nuovo gioco di avventura per PlayStation VR di FromSoftware, studio conosciuto per il suo lavoro alla serie Dark Souls. In un'intervista con il presidente Hidetaka Miyazaki, pubblicata su PlayStation Blog, si svela qualche dettaglio in più sul gioco.Durante l'intervista, Miyazaki-san ha spiegato come lo studio voleva espandersi nella VR, ...

From Software potrebbe tornare a sviluppare un titolo della serie Dark Souls : From Software è riuscita a raggiungere la fama mondiale con il successo dei suoi giochi Dark Souls, facendone uscire molti in un breve periodo di tempo - tra il 2011 e il 2016, abbiamo assistito al lancio di Dark Souls, Dark Souls 2, Scholar of the First Sin, Dark Souls 3 e Bloodborne, tutti con uno stile simile. La pubblicazione di tutti questi apprezzatissimi giochi deve aver avuto un qualche impatto sulla compagnia, visto che fino al lancio ...

SEKIRO SHADOWS DIE TWICE : Nuovi dettagli da From Software : In occasione di un’intervista concessa a DualShockers, From Software ha svelato Nuovi dettagli per SEKIRO: Shadow Die TWICE e vogliamo condividerli con voi, ricordandovi che il titolo è atteso su PC, PS4 e Xbox One nel corso del 2019. Nuovi dettagli per SEKIRO SHADOWS DIE TWICE Di seguito vi riportiamo tutti i Nuovi dettagli: SEKIRO non è un action GDR ma un action adventure Non sono previste le classi e neppure le ...

Déraciné : il titolo per PlayStation VR di From Software si mostra nelle prime immagini : Durante la conferenza E3 2018 di Sony Interactive Entertainment, è stato svelato con un trailer un altro gioco di From Software, ovvero i creatori di Dark Souls, stiamo parlando del titolo per PlayStation VR Déraciné.Oggi, come segnala Dualshockers, la compagnia ha deciso di condividere le prime immagini dedicate al progetto. Il gioco potrebbe essere molto diverso dalla solita brutalità dei giochi di From Software, ma certamente mantiene la ...

E3 2018 : Sekiro Shadows Die Twice : From Software condivide dettagli su gameplay - fasi stealth - storia e molto altro : In realtà è un mondo originale creato da From Software basato su temi di quell'epoca. Per esempio, ci sono enormi castelli che non sono mai esistiti. Non ci sono più classi tra cui scegliere, quindi ...

E3 2018 : Sekiro Shadows Die Twice : From Software condivide dettagli su gameplay - fasi stealth - storia e molto altro : Sekiro: Shadows Die Twice di From Software è sicuramente uno dei giochi più intriganti presentati all'E3 2018 e oggi riceviamo maggiori informazioni grazie una sessione di domande e risposte in tempo reale su Twitch.Come segnala Dualshockers, innanzitutto impariamo che mentre il gioco è ambientato nell'era Sengoku in Giappone, il mondo rappresentato non è reale. In realtà è un mondo originale creato da From Software basato su temi di ...

E3 2018 : spazio a PlayStation VR con Déraciné di From Software e Japan Studio : La conferenza E3 2018 di Sony ci ha offerto uno sguardo più approfondito su alcuni grandissimi giochi in arrivo per PS4, The Last of Us Part 2, Death Stranding, Ghost of Tsushima, Spiderman, ma lo show ha riservato anche sorprese sul fronte VR.La compagnia ha presentato con un trailer Déraciné, il nuovo progetto pensato per PlayStation VR di From Software e Japan Studio:Che ne pensate?Read more…

Sekiro : Shadows die Twice - la nuova visione di FromSoftware : ... c'erano anche queste: il nuovo titolo From Software sarà un misto tra Bloodborne e Kuon; L'ambientazione è un mondo dark-fantasy che ricorda il Giappone antico; Il mondo di gioco sarà più aperto ...

E3 2018 : presenza confermata per From Software e Shadows Die Twice : Si tratterà effettivamente di un souls-like come affermato recentemente all'interno di un rumor o il nuovo progetto di From Software, denominato per il momento Shadows Die Twice in assenza di un titolo ufficiale, si rivelerà qualcosa di completamente diverso? Una risposta dovrebbe proprio arrivare nel corso dell'E3 2018.Come segnalato da SegmentNext, pare proprio che la presenza di From Software e di conseguenza del nuovo misterioso progetto del ...

Shadows Die Twice : il gioco di From Software è un souls-like più aperto che unisce Bloodborne - NiOh e Kuon? : Il primissimo trailer dedicato al nuovo progetto di From Software aveva diviso i fan: c'era chi ha pensato immediatamente a Bloodborne 2 ma anche chi non si è lasciato ingannare dalle primissime apparenze puntando su un nuovo capitolo di una IP assente dal panorama videoludico ormai da diversi anni: Tenchu. Tutto ciò che sappiamo con certezza sono tre parole che hanno accompagnato il brevissimo teaser trailer: Shadows Die Twice.In attesa di ...