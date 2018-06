Francia-Perù 1-0 | transalpini agli ottavi

Mondiali : 1-0 al Perù - Francia agli 8/i : ANSA, - EKATERINENBURG, 21 GIU - La Francia batte il Perù 1-0 in una partita valevole per la seconda giornata del gruppo C dei Mondiali di Russia 2018 e si qualifica per gli ottavi di finale. Il gol ...

VIDEO Francia-Perù 1-0 - highlights Mondiali 2018 : Mbappé porta i francesi agli ottavi e condanna i peruviani : Francia di misura, per la seconda partita consecutiva. Stavolta è bastato un gol di Mbappé alla squadra di Didier Deschamps per battere il Perù ed assicurarsi la seconda vittoria di Russia 2018. Sei punti in due partite e pass per gli ottavi staccato con il minimo sforzo. Il gol dell’attaccante del PSG ha anche l’effetto di condannare i peruviani all’eliminazione: manca ancora un incontro, ma con zero punti Francia e Danimarca ...

Francia-Perù 1-0 - Mondiali 2018 : basta un gol di Mbappé per centrare gli ottavi di finale. Peruviani eliminati : Altro giro, altra vittoria di misura per la Francia. Contro il Perù è bastato un gol di Mbappé, decisivo per portare agli ottavi di finale col minimo sforzo i ragazzi di Didier Deschamps, ai quali ora basterà un punto martedì sera contro la Danimarca per assicurarsi il primo posto del gruppo C. La Francia è stata più convincente rispetto alla prima uscita con l’Australia, ma ha avuto il demerito di specchiarsi troppo nella ripresa, ...

La Francia stende il Perù e vola agli ottavi - ma ancora niente ‘chicchirichì’ : i galletti di Deschamps senza idee di gioco : La Francia di Deschamps stende il Perù, che è fuori dai Mondiali di Russia 2018: i galletti volano agli ottavi di finale Dopo la vittoria poco convincente contro l’Australia, la Francia conferma la prestazione efficace ma ambigua anche contro il Perù. I galletti di Deschamps, nel secondo turno della fase ai gironi dei Mondiali di Russia 2018, vincono contro la Nazionale di Gareca cpon il risultato di 1-0, condannando i peruviani ...

La Francia supera il Perù con un gol di Mbppe e si qualifica agli ottavi : La Francia batte il Perù 1-0 grazie al gol nel 1° tempo di Mbppè. Francesi aggressivi e propositivi nella prima frazione ma rinunciatari nella ripresa. Non corrono grossi rischi ma...

Calcio - Russia 2018 : Francia-Perù 1-0 : 18.55 La Francia batte 1-0 il Perù e va agli ottavi di finale.Sudamericani eliminati Perù manovriero nelle fasi iniziali,ma Francia pericolosa con Griezmann e Pogba.Al 22' occasione per Guerrero,ma respinge Lloris.Il gol francese arriva al 34' con Mbappé,innescato da un tiro di Giroud. Nella prima parte della ripresa il Perù fa il massimo sforzo con tentativi di Carrillo e Advincula.La Francia resta sorniona e mira a condurre il risultato in ...

