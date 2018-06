Francia-Perù 1-0 | Mondiali 2018 | basta un gol di Mbappé per centrare gli ottavi di

oasport

: #Francia ???? ?? #Perù ???? 1? - 0? Una zampata di Kylian #Mbappé basta alla Francia per battere il Perù e qualificarsi… - UEFAcom_it : #Francia ???? ?? #Perù ???? 1? - 0? Una zampata di Kylian #Mbappé basta alla Francia per battere il Perù e qualificarsi… - AIA_it : Proseguono le designazioni della squadra arbitrale italiana alla #WorldCup in #Russia. Oggi saranno impegnati gli… - Sport_Mediaset : #MondialiMediaset, #Francia agli ottavi con un turno di anticipo: basta un gol di #Mbappé per stendere il #Perù >… -

(Di giovedì 21 giugno 2018) Altro giro, altra vittoria di misura per la. Contro ilto un gol di, decisivo per portare aglidi finale col minimo sforzo i ragazzi di Didier Deschamps, ai quali ora basterà un punto martedì sera contro la Danimarca per assicurarsi il primo posto del gruppo C. Laè stata più convincente rispetto alla prima uscita con l’Australia, ma ha avuto il demerito di specchiarsi troppo nella ripresa, accontentandosi del vantaggio minimo. Ilnon è mai stato in grado di impensierire realmente i transalpini, se non con una traversa di Aquino a inizio secondo tempo. Troppo poco per pareggiare: la sconfitta condanna i sudamericani all’eliminazione, con zero punti dopo due partite. Pogba e soci, invece, possono già pensare agli. NOVITÀ GIROUD – Era stata unapoco brillante nella prima partita e allora ecco puntuali gli ...