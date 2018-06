Fox Sports Italia Chiude Il Prossimo 30 Giugno

Fox Sports Italia chiude : ecco perchè : chiude Fox Sports Italia, il canale dedicato al calcio che nelle prossime settimane terminerà la messa in onda dei programma: qual è la causa? Brutte notizie per i telespettatori di Fox Sports Italia prossimo alla chiusura. A rivelare la notizia è stato il quotidiano ItaliaOggi che conferma la chiusura nel giro delle prossime settimane del canale sportivo. Fox Sports Italia chiude A fine giugno si spegnerà il canale Fox Sports Italia. Il mancato ...

FoxSports chiude in Italia : FoxSports Dopo cinque anni, chiude in Italia Fox Sports. Il contratto con Sky, che nel triennio 2015/2018 ha versato 32 milioni di euro per offrire ai propri abbonati l’esclusiva del canale dedicato principalmente al calcio internazionale, non sarà rinnovato. La decisione della pay tv è stata presa di comune accordo con Fox, data l’impossibilità di acquisire i diritti per trasmettere campionati di calcio di alto livello e allettanti ...

Fox Sports Italia chiude - il direttore Foroni verso Dazn : L'avventura di Fox Sports in Italia finisce qui. A scriverlo è il quotidiano Italia Oggi, secondo cui il canale televisivo sarà chiuso a fine mese, quando scadrà il contratto con Sky Italia, che ha versato 32 milioni di euro all'anno nel triennio 2015-2018 per avere l'esclusiva di Fox Sports. Contratto, che, quindi, non sarà rinnovato.Il sito web FoxSports.it non dovrebbe chiudere e in esso dovrebbe essere impiegata parte dei 20 ...

