Fortnite | Sony annuncia un nuovo bundle con PS4

Polemiche Fortnite sul crossplay - Sony risponde in via ufficiale : Continuano a essere in costante ascesa le quotazioni di Fortnite , il Battle Royale curato dai ragazzi di Epic Games che negli ultimi mesi ha monopolizzato le attenzioni di numerosissimi giocatori provenienti da tutto il mondo e connessi da tutte le tipologie di piattaforme. Dalle console casalinghe ai dispositivi mobile (per ora solo iOS, a breve anche Android), fino ad arrivare alla “via di mezzo” costituita da Nintento Switch, la console ...

Sony : le azioni del gigante giapponese scendono dopo l'inghippo con Fortnite : Chi lo avrebbe mai detto che un videogioco solo sarebbe riuscito a far oscillare le azioni in borsa di un colosso come Sony.Ebbene come possiamo apprendere da CNBC, se giochiamo a Fortnite su PlayStaiton non potremo portare i nostri progressi su altre piattaforme, per cui se faremo l'accesso allo stesso account su Nintendo Switch riceveremo un messaggio di errore.La folta community del gioco si è dunque rivolta a media e forum riversando il ...