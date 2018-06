Fornelli | dalle idee alla sua valorizzazione

meteoweb.eu

: RT @max68t: @DonatoCavallo6 Immaginavo...non é l’unico, c’é un suo collega che si é già messo ai fornelli dalle 8... - DonatoCavallo6 : RT @max68t: @DonatoCavallo6 Immaginavo...non é l’unico, c’é un suo collega che si é già messo ai fornelli dalle 8... - max68t : @DonatoCavallo6 Immaginavo...non é l’unico, c’é un suo collega che si é già messo ai fornelli dalle 8... -

(Di giovedì 21 giugno 2018) Il compendio dicome un libro di pietra, in grado di comunicare la storia, la coscienza dei luoghi e la memoria. Un posto da cui partire, con lo sguardo rivoltoricerca dei valori che può avere oggi per i giovani e per il futuro della stessa isola. Il workshop “Oltre il carcere” che si è chiuso oggi sull’isola dell’Asinara, organizzato dall’ente Parco e dal gruppo di ricerca Aimac del Politecnico di Milano a Cala Reale, ha voluto offrire un’idea di partenza per proporre un riuso e unadell’ex carcere di massima sicurezza che guarda il golfo dell’Asinara. Un appuntamento nato con l’obiettivo di raccoglieree proposte, «grazie anche alle attività svolte dallo stesso Parco – ha sottolineato il vicepresidente Antonio Diana – che ha voluto condividerecon la Regione, il Ministero e il Comune di Porto Torres le linee ...