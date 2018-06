Formula 1 | Spa non si tocca | Gran Premio confermato fino al 2021

Roma : CDA Eur SpA riunito - raggiunti obiettivi importanti come Formula E : Roma: tra conseguimenti anche apertura Nuvola Roma – Di seguito la nota di Eur SpA. “Il Consiglio di Amministrazione di Eur SpA si è riunito per l’ultima volta oggi prima della prossima assemblea dei soci, registrando con soddisfazione i risultati ottenuti nel triennio di gestione ormai alle spalle”. “Sono stati infatti raggiunti alcuni importanti obiettivi. L’apertura de La Nuvola. L’apertura del ...

F1 - GP Belgio - rinnovato fino al 2021 il contratto che lega Spa-Francorchamps e la Formula 1 : Il ricavato per l'economia della Vallonia è stato di 20,5 milioni di euro nel 2017, con un aumento del 21% rispetto al 2016' . F1 - GP Belgio, rinnovato fino al 2021 il contratto che lega Spa-...

Formula 1 - Gp di Monaco : Ricciardo 1° - Vettel alle spalle. Poi Lewis Hamilton e Kimi Raikkonen – Segui la diretta : Partenza regolare per il Gran Premio di Monaco, sesto appuntamento del Mondiale di Formula 1. Daniel Ricciardo su Red Bull, scattato dalla pole, ha difeso la prima posizione dalla Ferrari di Sebastian Vettel. alle sue spalle Lewis Hamilton sulla Mercedes, tra i primi a rientrare ai box per il cambio gomme, e capace di mantere la posizione dopo lo stop di tutti. Subito dietro Kimi Raikkonen Seguito Esteban Ocon. L'articolo Formula 1, Gp di ...

Diretta Formula 1/ F1 streaming video SKY prove libere : Red bull spaziali anche nella Fp2! (Gp Monaco 2018) : Diretta Formula 1 prove libere FP1 e FP2 Gp Monaco 2018 Montecarlo: tempi e classifica delle due sessioni, nel Principato si va in pista già oggi (giovedì 24 maggio)(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 16:32:00 GMT)

Formula 1 - Vettel sul caso gomme : 'Con le solite la Ferrari sarebbe andata peggio in Spagna' : Sebastian Vettel è tornato a parlare del caso gomme al termine della prima giornata di test a Montmelò, Il pilota tedesco della Ferrari ha effettuato prove comparative tra gli pneumatici utilizzati ...

Formula 1 - Fast&Curious post-GP Spagna : È tornato The Hammer Per "The Hammer" arriva anche la 42esima vittoria nell'era Turbo-Hybrid…in 84 gare, la metà! Il quattro volte campione del mondo continua a riscrivere i record storici della ...

Formula 1 Spagna - Raikkonen deluso e staccato in classifica : Prestazione e affidabilità da riguadagnare. E' la fotografia sviluppata dal Gran Premio di Spagna in casa Ferrari. E' mancata la velocità per contrastare le Mercedes, prima volta quest'anno ...

Formula 1 - il riassunto del GP di Spagna. Risultati - classifica e highlights : Dietro al campione del mondo inglese la Ferrari di Vettel seguita dall'altra Stella d'Argento di Valtteri Bottas. Poi le Red Bull di Verstappen e Ricciardo. Ma quando Vettel decide di fermarsi ...

Video/ Formula 1 - highlights GP Spagna 2018 Montmelò - classifica piloti e costruttori : Video Formula 1, highlights Gp Spagna 2018 Montmelò: Lewis Hamilton vince la seconda gara consecutiva e allunga nella classifica piloti, Mercedes di nuovo in testa al Mondiale costruttori(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 04:50:00 GMT)

Formula 1 - GP Spagna : per Grosjean tre posizioni di penalità dopo l'incidente al primo giro : Pronti, partenza... botto! Il Gran Premio di Spagna è stato subito segnato da un incidente. Al primo giro, dopo le prime curve, la Haas di Romain Grosjean è andata in testacoda. Nel tentativo di ...

Classifica Formula 1 / Mondiale Piloti e Costruttori Gp Spagna 2018 : la Mercedes vola - Ferrari in calo : Classifica Formula 1, Mondiale Piloti e Costruttori dopo il Gp Spagna 2018 a Barcellona Montmelò: Lewis Hamilton vince la seconda gara consecutiva e allunga ancora su Sebastian Vettel(Pubblicato il Sun, 13 May 2018 18:00:00 GMT)

Formula 1 Spagna - dominio Hamilton e Ferrari deludente : come cambia la classifica piloti : Formula 1 Spagna – Si è concluso il gran premio di Spagna di Formula 1, dominio di Hamilton e Ferrari non entusiasmanti. Se la fortuna lo aveva baciato a Baku, questa volta Hamilton il successo se lo costruisce mattoncino su mattoncino, tagliando il traguardo con un vantaggio enorme sul compagno di squadra Bottas, che incornicia la giornata della Mercedes completando la doppietta. Niente Ferrari sul podio, l’errore commesso dai meccanici ...

Formula 1 - Hamilton vince il Gp di Spagna : carambola al via - male le Ferrari : La Formula 1 arriva per la quinta gara del campionato mondiale al circuito di Montmelò, in Catalogna: oggi domenica 13 maggio alle 15:10 il via al Gran Premio di Spagna....

L’ordine d’arrivo del Gran Premio di Spagna di Formula 1 : Ha vinto Hamilton, che è arrivato davanti a Bottas, Verstappen e Vettel, mentre Raikkonen ha dovuto ritirarsi The post L’ordine d’arrivo del Gran Premio di Spagna di Formula 1 appeared first on Il Post.