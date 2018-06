Formula 1 | Alonso | ' Mi godo Le Mans | alla tripla corona ora non penso'

Formula 1 - GP Francia. Alonso : 'Alla F1 manca l'imprevedibilità della Le Mans' : "Di notte devi mantenere la concentrazione e non hai alcuna conoscenza del distacco dagli avversari. Pensavo solo a mettere insieme dei giri quanto più possibile veloci e puliti, ma non avevo idea del ...

Fernando Alonso vince 24 Ore di Le Mans : al 2 volte campione della Formula 1 manca solo Indianapolis : Fernando Alonso ha vinto per la prima volta in carriera la 24 Ore di Le Mans , storica prova del Campionato Mondiale Endurance sul circuito francese. Il pilota spagnolo, due volte campione del Mondo di F1 , si è imposto a bordo di una Toyota in compagnia del giapponese Kazuki Nakajima e dello svizzero Sébastien Buemi. Per Alonso era la prima partecipazione in assoluto alla 24 Ore di Le Mans.

Formula 1 DIRETTA GP CANADA 2018/ F1 gara live : Vettel sempre leader davanti a Bottas - ritirato Alonso : DIRETTA FORMULA 1 F1 gara live Gp CANADA 2018 Montreal: ordine d'arrivo, vincitore e podio della settima gara della stagione (oggi domenica 10 giugno). Quando mancano 25 giri al termine del Gran Premio del CANADA, Sebastian Vettel è sempre il leader davanti a Valtteri Bottas che non riesce ad avvicinarsi seriamente al ferrarista. Al 34^ giro Raikkonen si ferma ai box per il pit stop, il finlandese torna in pista appena dietro a Hamilton: ...

Classifica Formula 1 / Mondiale Piloti e Costruttori - Gp Canada 2018 Montreal : la crescita di Alonso : Classifica Formula 1, Mondiale Piloti e Costruttori in vista del Gp Canada 2018 a Montreal: Lewis Hamilton e Mercedes al comando, Vettel e la Ferrari inseguono(Pubblicato il Sun, 10 Jun 2018 17:46:00 GMT)

Formula 1 - Robert Kubica : 'Io con Alonso in Ferrari? Avrebbe funzionato' : "Dieci anni fa? La mia stagione probabilmente finì in Canada. L'obiettivo era vincere una gara nel 2008 ed bello rivederlo nonostante siano passati tanti anni. Mi emoziona". Robert Kubica , durante le ...

Formula 1 - GP Canada. Alonso e il traguardo dei 300 GP : a Montreal la festa del leone : Sky Sport F1 HD , canale 207, , inoltre, sabato dedicherà uno speciale al quasi 37enne pilota di Oviedo. Qualche giorno fa il pilota aveva manifestato preoccupazione per la mancanza di velocità della ...

Formula 1 2018 - la Primavera di Fernando Alonso : così è tornato a ruggire : Fernando Alonso in zona punti non è una notizia. Almeno non lo è stata fino a quando, nel 2015, è passato a guidare la monoposto McLaren . Tempi lontani, ormai, soprattutto se si considerano gli ...