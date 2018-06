Flavio Insinna | la nuova fidanzata sarebbe una ex concorrente di Affari tuoi

Flavio Insinna è fidanzato con un ex concorrente di Affari Tuoi? : L'annunciato matrimonio con la giornalista Rai Graziamaria Dragani sembra ormai definitivamente naufragato. Ora nella vita di Flavio Insinna , l'attore e conduttore televisivo amante della privacy, ci sarebbe un'altra donna. La notizia è stata lanciata con un "flash" da Dagospia: " Flavio Insinna ha una nuova fidanzata! E' una ex concorrente di Affari Tuoi, si chiama Adriana Riccio, medaglia di bronzo ai campionati mondiali di taekwondo: ...

Adriana Riccio - chi è la fidanzata di Flavio Insinna? / La storia con l'atleta ex concorrente di Affari Tuoi : Adriana Riccio , chi è la fidanzata di Flavio Insinna? Il conduttore e la storia d'amore con l'atleta di taekwondo che partecipò come 'quota' Veneto alla trasmissione Rai Affari Tuoi .(Pubblicato il Thu, 21 Jun 2018 00:10:00 GMT)

Flavio Insinna dopo l'Eredità fa centro anche in amore : la nuova fidanzata è un'atleta : Flavio Insinna ha una nuova fidanzata ! E' una ex concorrente di Affari Tuoi. L'indiscrezione arriva dal sito Dagospia che ne rivela alcuni dettagli. LEGGI anche ----> Insinna al l'Eredità , ora è ...

“ Flavio Insinna è fidanzato : ecco chi è lei”. Scoop (con foto)! E sì - l’avete già vista : L’Eredità, il programma amatissimo che conduceva Fabrizio Frizzi: tanti i nomi che circolavano nei corridoi, poi la ‘svolta’. Sembra proprio che la prossima stagione sarà Flavio Insinna a prendere le redini della trasmissione che i telespettatori fanno ancora fatica a non associare a Frizzi, il presentatore stroncato lo scorso 26 marzo, a 60 anni, da un brutto male. Per un periodo ha preso il timone de L’Eredità ...

Enrico Mentana ne Il Supplente insieme a J-Ax : Flavio Insinna protagonista dell’ultima puntata del 27 giugno : Enrico Mentana ne Il Supplente insieme a J-Ax come protagonisti della seconda puntata del docu-reality in onda al mercoledì sera su Rai2. L'esperienza nelle scuole italiane con "supplenti" vip pronti a prendere il posto di quelli reali per una lezione speciale si concluderà la prossima settimana, il 27 giugno, quando a salire in cattedra sarà il discusso Flavio Insinna. Il conduttore non sta vivendo un momento roseo in tv dopo quello che è ...