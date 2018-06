Flat tax | Roventini | “Una follia economica della Lega | come la pace fiscale Aumenta

Garavaglia : Flat tax ad Agosto - ma la riforma delle pensioni resta una priorità : Si continua a discutere sull'approvazione della cosiddetta Quota 100 che con molta probabilita' potrebbe vedere la luce alla riapertura del cantiere per la prossima Legge di Stabilita' [VIDEO]. Intanto, viceministro dell'Economia Massimo Garavaglia mette le mani avanti sulla flat tax; una misura contenuta nel programma elettorale della Lega e che ormai da alcuni mesi è al centro di numerosi dibattiti. Garavaglia: 'flat tax ad Agosto' L'ipotesi ...

Quante incognite sulla Flat tax modello Trump : La Lega accelera sulla flat tax, rincorrendo il "modello Trump": in tutte le sue ambiguità politiche, i suoi rischi finanziari e le tensioni sulla "pace fiscale". di GIANNI CREDIT (Pubblicato il Thu, 21 Jun 2018 10:23:00 GMT)Un italiano d'Europa di nome Draghi, di G. CreditUna nuova Iri?, di G. Credit

La Flat tax? Si torna indietro (letteralmente) di cent’anni : Questo post è a cura di Di Giacomo Gabbuti e Salvatore MorelliLa proposta della cosiddetta "flat tax" – inserita prima nel programma della Lega, e poi nel "contratto di governo" della maggioranza Lega-M5S – ha sollevato l'attenzione di numerosi economisti e commentatori, preoccupati dalle conseguenze regressive di una tale riforma.Tra agli argomenti "contro", si è spesso evidenziato come nessuna grande economia avanzata ...

Flat tax : dal PD si punta il dito contro la mancanza di coperture adeguate : Se il Governo accelera sulla tassa piatta, l'opposizione frena e punta il dito contro la mancanza delle coperture. In risposta alle recenti dichiarazioni rilasciate dal Vice Ministro Garavaglia è intervenuto il parlamentare Dem Luigi Marattin, chiedendo un riscontro in merito al reperimento dei fondi necessari per avviare la Flat tax [VIDEO] al 15% entro agosto per imprese e partite iva. È chiaro che il principale scoglio da superare per poter ...

Flat tax : si parte entro agosto - scontro con le opposizioni : La cosiddetta “tassa piatta” rimane una delle priorità del governo gialloblu. Infatti, il Vice-Ministro dell’Economia Massimo Garavaglia (Lega), ha parlato di Flat tax e di pace fiscale, promettendo l’avvio di entrambi i provvedimenti entro agosto. Non si placa l’ira delle opposizioni di sinistra che nel frattempo lanciano i comitati “No Flat tax”, sostenuti dal presidente del Partito Democratico Matteo Orfini. Flat tax e pace ...

Flat tax alla prova dei conti : primo provvedimento entro agosto : Dal Governo arriva una nuova conferma in merito alla possibile implementazione nel breve termine della Flat tax. Ad esprimersi in tal senso è stato il Viceministro dell'economia Massimo Garavaglia, confermando un intervento che potrebbe divenire effettivo gia' da agosto 2018. La Flat tax è un impegno di legislatura [VIDEO], qualcosa la faremo subito nella legge di bilancio e da lì imposteremo il lavoro, partendo dalle imprese e dalle partite Iva ...

Governo stoppa aumento Iva - Flat tax e reddito minimo a rischio : Qualche giorno fa anche il viceministro all'Economia Massimo Garavaglia assicurando che la riforma pensioni sarà al centro della prima legge di Bilancio del nuovo Governo, ha fatto intendere di una ...

Di Maio : nessun rinvio per Flat tax e reddito di cittadinanza : Roma, 20 giu. , askanews, flat tax e reddito di cittadinanza non saranno rinviati sine die. Lo ha assicurato il vicepremier e ministro Luigi Di Maio , Lavoro e Sviluppo economico, su La7. 'Il mio più ...

Il Def disinnesca aumento IVA - ma allontana Flat tax e reddito di cittadinanza : Il ministro Tria frena In questo quadro è toccato al ministro dell'Economia Giovanni tria riportare tutti ad un bagno di realtà. In aula il ministro ha spiegato che 'la ripresa continua ma a ritmi ...

Flat tax - cos'è e come funziona - : una tassa che prevede un'aliquota unica. Cittadini e imprese versano allo Stato una percentuale fissa dei propri guadagni. Questa percentuale è uguale per tutti, ed è indipendente dal reddito. Ecco ...

Def - via libera del Governo : né Flat tax - né reddito di cittadinanza - resta pure la Fornero : Via libera di Camera e Senato alla risoluzione della maggioranza sul Documento di Economia e Finanza: 330 sì a Montecitorio, 166 a palazzo Madama per il Governo. L'esecutivo dovrà ''...

"La Flat tax? Farebbe tornare l'Italia indietro di 100 anni" : ROMA - 'Con l'introduzione della flat tax si tornerebbe indietro di cento anni. E a fare un'inversione di tale portata saremmo il primo Paese al mondo'. Un'affermazione forte che non arriva da ...

Il viceministro Garavaglia : Flat tax del 15% per 1 - 5 milioni di partite Iva : Una flat tax del 15% da subito per almeno un milione e mezzo di partite Iva. Come ha ribadito ieri il viceministro all'Economia, Massimo Garavaglia

Il viceministro dell’Economia Massimo Garavaglia : “Flat tax per le imprese già ad agosto - poi per i cittadini” : La flat tax si farà per gradi: si inizierà, già ad agosto, con le piccole e medie imprese, proseguendo poi con le più grandi e infine con le persone. Ad annunciarlo è il viceministro dell'Economia Massimo Garavaglia. "La flat tax è nel programma ed entro la legislatura si farà, ma per gradi", assicura l'esponente della Lega.Continua a leggere