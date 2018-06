Fiumicino | Adr | per Aci è il miglior aeroporto d' Europa

Musica : Adr - a Fiumicino concerto a sorpresa direttore Orchestra Pappano (2) : (AdnKronos) - Il terzo brano in programma intitolato Sholem – Aleckhem, Rov Feidman!, del clarinettista ungherese Béla Kovács è stato eseguito in omaggio alla tradizione popolare klezmer ed è dedicato da Kovács al grande clarinettista Giora Feidman. Molti i viaggiatori che hanno filmato l’esecuzione

Musica : Adr - a Fiumicino concerto a sorpresa direttore Orchestra Pappano : Roma, 10 giu. (AdnKronos) – I passeggeri italiani e internazionali in partenza dal Terminal 3 dell’aeroporto Leonardo da Vinci sono stati coinvolti oggi nella nuova iniziativa di intrattenimento culturale organizzata da Aeroporti di Roma, in collaborazione con l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia. I viaggiatori, provenienti da tutto il mondo, si legge in una nota, hanno potuto assistere a una performance straordinaria al ...

Adr - al via il progetto della Business City a Fiumicino : Roma, , askanews, - Una porta d'ingresso al Paese unica. Con un centro uffici, servizi dedicati alle imprese e ai professionisti e un polo congressuale da 1.300 posti. Il tutto collegato ai terminal ...

Adr : 'Il Gladiatore' sbarca a Fiumicino - coro con 100 elementi : Ospite d'eccezione la cantante Lisa Gerrard, interprete della colonna sonora vincitrice del Golden Globe Award! Fiumicino ha ospitato così l'anteprima degli spettacoli programmati sulla città di Roma,...

Alitalia : Adr - peso compagnia su Fiumicino sceso a 29% ricavi : Roma, 17 mag. (AdnKronos) – Il peso del vettore Alitalia in termini di ricavi aeronautici su Adr si è ridotto fortemente negli ultimi anni e oggi pesa solo per il 29%. Per quanto riguarda invece il traffico passeggeri di Fiumicino, nel primo trimestre 2018 è cresciuto del +2,5% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. In particolare, il traffico internazionale ha registrato un + 7% e quello di lungo raggio il +17,9%. ...

Alitalia : Adr - complimenti per puntualità - è frutto lavoro comune a Fiumicino : Roma, 11 mag. (AdnKronos) – “complimenti ad Alitalia per gli eccellenti livelli di puntualità rilevati da FlightStats. Questi risultati sono il frutto di un impegno importante messo in campo dal vettore e anche di un lavoro comune di completa revisione di tutti i processi aviation che, con il coordinamento di ADR, vede coinvolti Enav, Enac, le società di handling e gli enti di stato operanti nello scalo nazionale di Fiumicino”. ...

Presentata la squadra del M5S per l’elezioni a Fiumicino : Eventi a 5 Stelle. La squadra degli Eventi a 5 Stelle. La squadra dei Consiglieri pentastellati che si candida alle prossime elezioni comunali, già Presentata con un video su Facebook è ormai pronta per scendere in campo e presentarsi davanti ai cittadini di Fiumicino con due eventi in due diverse località del territorio. Venerdì 4 maggio si troveranno faccia a faccia con i cittadini per presentarsi e per discutere le diverse problematiche di ...