Fisco | scoperti 1000 grandi evasori Governo | sanatoria per cartelle sotto i 1000 euro

Fisco - scoperti mille grandi evasori : sottratti allo Stato 2 - 3 miliardi : La guardia di finanza ha scoperto l'esistenza di mille grandi evasori che hanno sottratto entrate al Fisco per un valore di 2,3 miliardi di euro. Si tratta, mediamente, di 2 milioni di euro per ognuno di loro. "Non sono i piccoli commercianti, artigiani e imprenditori" ma grandi evasori ritenuti "pericolosi".Continua a leggere

Fisco - SCOPERTI MILLE GRANDI EVASORI/ Ultime notizie : frodi comunitarie e furbetti del ticket : FISCO, SCOPERTI MILLE GRANDI EVASORI: sottratti 2,3 miliardi. Ultime notizie: irregolare 40% gare di appalto, danno erariale di 5 miliardi.

Fisco - scoperti 1000 grandi evasori : sottratti 2 - 3 miliardi allo Stato. Irregolare il 40 per cento degli appalti : Mille grandi evasori che hanno sottratto al Fisco 2,3 miliardi, più di due milioni a testa e appalti irregolari per 2,9 miliardi, danni all’erario per 5 miliardi. Sono i dati principali di 17 mesi di attività della Guardia di Finanza – dal 1 gennaio 2017 al 31 maggio 2018 – resi noti in occasione della festa del Corpo e rilanciati dall’agenzia Ansa. 1.000 grandi evasori – Due miliardi e 300 milioni, più di due milioni a ...

"Sconosciuti" al Fisco : in Italia scoperti quasi 13mila evasori totali : I numeri destano una certa impressione. Non solo lotta al mancato scontrino ma anche lotta ai grandi evasori da parte della Guardia di finanza che, in un anno e mezzo, ha individuato evasori che insieme hanno...

Fisco - scoperti mille grandi evasori : sottratti 2 - 3 miliardi/ Ultime notizie : irregolare 40% gare di appalto : Fisco, scoperti mille grandi evasori: sottratti 2,3 miliardi, più di due milioni a testa. Ultime notizie: irregolare 40% gare di appalto, danno erariale di 5 miliardi. (Pubblicato il Wed, 20 Jun 2018 08:19:00 GMT)