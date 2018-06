repubblica

: Finisce in Parlamento l'inseguimento fantasma a un 'Ufo' nei cieli del Canavese [news aggiornata alle 10:27] - rep_torino : Finisce in Parlamento l'inseguimento fantasma a un 'Ufo' nei cieli del Canavese [news aggiornata alle 10:27] - StraNotizie : Finisce in Parlamento l'inseguimento fantasma a un 'Ufo' nei cieli del Canavese - continimarco : Finisce in Parlamento l'inseguimento fantasma dei caccia nei cieli del Canavese -

(Di giovedì 21 giugno 2018) Oggi in aula l'interpellanza al ministro della Difesa su quello che molti testimoni hanno descritto come il volo a bassissima quota di due caccia e un oggetto non identificato: "Aeronautica reticente"