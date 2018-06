Film ' Figlia Mia' premiato a Shanghai

Genitori abusano sessualmente della figlia di 4 anni e la Film ano per vendere video online : La coppia vendeva online i filmati delle violenze in cambio di Bitcoin per somme che andavano tra i 70 e i 140 dollari a video . Nella loro casa scoperti decine di filmati con protagonisti anche altri bambini in tenerissima età. Si sospetta facciano parte di una rete di pedofili.Continua a leggere

Salverò mia figlia - Film stasera in tv 19 maggio : trama - curiosità - streaming : Salverò mia figlia è il film stasera in tv sabato 19 maggio 2018 in prima serata su Rete 4. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Salverò mia figlia, film stasera in tv: scheda TITOLO ORIGINALE: Deadly Daycare GENERE: drammatico ANNO: 2014 REGIA: Michael Feifer CAST: Kayla Ewell, Christy Carlson Romano, Bryce Johnson, Ariella Nurkovic DURATA: 88 ...