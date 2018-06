Fico | ' Chi si oppone alle mafie va protetto dallo Stato'

Fico : "Chi denuncia deve essere protetto dallo Stato" : "Spero che al più presto questo male che rovina la vita a migliaia di persone, si infiltra nell'economia e talvolta nelle istituzioni, possa essere definitivamente sradicato, diventando così solo un ...

Roberto Fico : "Chi denuncia la criminalità deve essere protetto dallo Stato" : "L'Italia è il Paese che ha nel suo ventre tre fra le più grandi organizzazioni criminali internazionali: mafia, camorra, 'ndrangheta. Tutti i cittadini, gli imprenditori e gli intellettuali che hanno avuto il coraggio di denunciare e opporsi alla criminalità organizzata devono essere protetti dallo Stato". Lo scrive su Facebook il presidente della Camera, Roberto Fico, nel giorno in cui scoppia le polemiche per le parole di ...

Maturità - le tracce della seconda prova Allo ScientiFico la macchina per piastrelle : Un brano dall’Etica Nicomachea del filosofo greco, la programmazione di una macchina per la produzione di mattonelle, i Diritti al liceo delle Scienze umane, l’utopia da Kennedy a Martin Luther King all’Artistico, al Commerciale la start up di abbigliamento

Starbucks in difFicoltà : chiusi 150 locali - il titolo crolla in borsa : Starbucks, famosa e storica catena di caffetterie statunitense fondata negli anni '70 da Howard Schultz, sta attraversando un periodo di difficolta'. Di recente, infatti, la societa' ha annunciato la chiusura di ben 150 locali in to ad un significativo rallentamento delle vendite. Infatti, come riporta la sezione Economia&Finanza di Repubblica, il colosso americano ha dichiarato che in questo primo trimestre dell'anno è stata registrata una ...

Migranti - Fico in Aula bacchetta il deputato FdI : “Non fanno nessuna pacchia. Usi termini adeguati” : Il deputato di Fratelli d’Italia, Andrea Delmastro Delle Vedove, sta intervenendo in Aula durante il question time del governo. Parlando di Migranti, utilizza l’espressione sdoganata dal ministro dell’Interno, Matteo Salvini: “La pacchia per loro deve essere finita”. Il presidente della Camera, Roberto Fico, lo interrompe e lo bacchetta: “Usi termini adeguati. Sono persone che migrano, non fanno nessuna ...

Fico : inchiesta stadio - massima durezza : 2.11 "Dobbiamo sicuramente scegliere nel modo migliore, ma è un problema che il Paese deve riuscire a risolvere sempre di più".Così Roberto Fico, presidente della Camera,in relazione alla selezione della classe dirigente nel Movimento 5 Stelle, dopo l'inchiesta sullo stadio della Roma, che vede coinvolto,tra gli altri, Luca Lanzalone dimessosi da capo dell'Acea e che era anche consulente del sindaco di Roma Virginia Raggi. Per questo, aggiunge ...

Migranti - Salvini avvisa 2 navi Ong/ “La pacchia è stra-finita” - stretta governo : "alimentano trafFico umani" : Migranti, Matteo Salvini su Facebook: “Due Ong sono in arrivo, ma si cerchino altri porti non italiani". Il messaggio sul social network del vice presidente del consiglio(Pubblicato il Sat, 16 Jun 2018 23:23:00 GMT)