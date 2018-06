FIBA 3x3 Europe Cup Le Qualificazioni ad Andorra per la Nazionale femminile Open

FIBA 3x3 Europe Cup – L’Italia femminile - campione del mondo - in raduno a Roma in vista delle qualificazioni : qualificazioni FIBA 3×3 Europe Cup. L’Italia femminile in raduno a Roma il 18 giugno La Nazionale 3×3 Open femminile, dopo aver vinto la FIBA World Cup, torna a radunarsi il prossimo 18 giugno per la partecipazione alle qualificazioni della FIBA 3×3 Europe Cup di Andorra del 24-25 giugno. Qui di seguito la convocazione. II Settore Squadre Nazionali 3×3, in occasione del raduno, che si svolgerà a Roma dal 18 al 20 ...