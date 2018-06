Ferrari | colpo di scena in Formula 1 | scelto il compagno di Vettel per la prossima

calcioweb.eu

: #Ferrari, colpo di scena in #Formula1: scelto il compagno di #Vettel per la prossima stagione, addio Raikkonen - CalcioWeb : #Ferrari, colpo di scena in #Formula1: scelto il compagno di #Vettel per la prossima stagione, addio Raikkonen - GuerriJimmy : @__lorenzo99__ @Ferdi_Ferrari @RobiRobipit @spartakus_111 @marcboxer @maxi27173 @monicasavoretti È per questo che o… - estjpa1359 : RT @voceditalia: F1: Circus in Francia dopo dieci anni, l’ultimo colpo della Ferrari -

(Di giovedì 21 giugno 2018) Il campionato di1 sta entrando nel vivo, lain testa al mondiale con Sebastian, può essere l’anno giusto per tornare sul tetto del mondo ma il pensiero della Rossa è rivolto anche allastagione ed al mercato piloti. Il team del Cavallino, secondo quanto riportato da Motorsport.com, ha deciso di non rinnovare il contratto di Kimi Raikkonen, rinunciando parallelamente anche a Daniel Ricciardo. Ingaggiare l’australiano avrebbe fatto lievitare e non poco il monte stipendi della, superando addirittura i 50 milioni di euro, così Marchionne e Arrivabene hanno deciso di far scadere l’opzione, prendendo altre strade. Chi sarà allora il prossimo pilota? Tutto gli indizi portano a Charles Leclerc, costantemente monitorato dagli uomini in rosso nella sua avventura alla Sauber. L'articolodiin1:il...