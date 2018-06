Federico Bonazzoli relax in Grecia con la fidanzata

people24.myblog

: RT @MediasetTgcom24: Federico Bonazzoli scatenato in mare con la fidanzata #federicobonazzoli - rossi20_rossi : RT @MediasetTgcom24: Federico Bonazzoli scatenato in mare con la fidanzata #federicobonazzoli - MediasetTgcom24 : Federico Bonazzoli scatenato in mare con la fidanzata #federicobonazzoli - LucaPicafizz : RT @MatteMoretto: Il primo nome per l’attacco del #Padova è quello di Luca #Vido. Trattativa in corso con l’Atalanta. Si lavora anche su Fe… -

(Di giovedì 21 giugno 2018)l’attaccante in prestito alla Spal dalla Sampdoria, e Angela Nasti sorella della fashion blogger Chiara, se la spassano a Mykonos tra scatti a bordo piscina privata, aperitivi romantici e bagni bollenti. Gli avvinghiamenti in acqua si sprecano e Angela sa come stuzzicare il muscoloso fidanzato., è un calciatore di Serie A (e della Nazionale Under 21), lei, Angela bella e prorompente, aspira a seguire le orme e il successo della sorella che vanta più di 1 milione di follower su Instagram. Si frequentano da inizio 2018 e a quanto pare la loro relazione procede a gonfie vele. Sul profilo social, a margine di uno scatto in cuie Angela si tengono per mano, lui cinguetta in greco: “Il mio tutto”. Stessa foto e stesso commento per la wags che preferisce esprimersi in inglese. Bellissimi e già famosi, i due si godono sole, mare e tanto amore ...