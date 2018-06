Fatta per Nainggolan all' Inter che ora vuole anche Suso

Calciomercato Inter - è Fatta per Nainggolan : anche una contropartita a sorpresa alla Roma [CIFRE e DETTAGLI] : Calciomercato Inter – L’Inter piazza il colpo Radja Nainggolan, rinforzo importantissimo per il tecnico Luciano Spalletti, arriva il grande sogno dell’allenatore, adesso i nerazzurri si candidano ad essere grandi protagonisti nella prossima stagione dopo gli arrivi anche di De Vrij, Asamoah e Lautaro Martinez, nerazzurri veramente scatenati. sorpresa sui dettagli dell’accordo con la Roma per il belga: 24 milioni di euro e ...

Mercato Fabian Ruiz è già a Napoli. Juve-Cancelo - Fatta per 38 milioni. Chelsea-Sarri ai dettagli : ROMA - La Roma continua ad essere la principale protagonista del Mercato di fine giugno. Mentre sta conducendo, sull'asse Parigi-Milano, le trattative per Pastore , atteso nella capitale tra giovedì e ...

Juventus - è Fatta per Cancelo : accordo con il Valencia : TORINO - Juve - Cancelo ci siamo. In chiusura la trattativa tra il Valencia e il club bianconero per il trasferimento del portoghese a Torino. In mattinata sono stati definiti gli ultimi dettagli a ...

Torino - con Peres pace Fatta : oggi il si? Ottimismo Verissimo : Torino - I dribbling sono il pane di Bruno Peres . Poi c'è anche il salame, però: i tiri a sorpresa. E allora chissà oggi cosa sfornerà il brasiliano, impastando la farina e affettando i salumi: se l'...

Premio Bellisario 2018 : Paola Perego - Fatta fuori per «sessismo» - premia le eccellenze femminili su Rai2 : Paola Perego Una serata prestigiosa, all’insegna delle eccellenze femminili. La 30esima edizione del Premio Bellisario, che celebra le donne distintesi in vari ambiti della società, andrà in onda quest’oggi in seconda serata su Rai2. A condurre l’evento, registrato nei giorni scorsi all’Auditorium Rai del Foro Italico, sarà Paola Perego. Proprio lei, la presentatrice che in Rai era stata accusata – ingiustamente ...

Calciomercato Reggina : ecco l’attaccante - Fatta anche per un ritorno in difesa : Calciomercato Reggina – Dopo la presentazione del nuovo allenatore Roberto Cevoli come riportato anche nel dettaglio da StrettoWeb, la dirigenza adesso può tuffarsi sul mercato con l’obiettivo di rinforzare la rosa e disputare una stagione tranquilla con l’intenzione di poter lottare per i playoff. Nelle ultime ore importanti mosse, in attesa di chiudere la trattativa per Ferdinando Sforzini, è stato chiuso un altro innesto per ...

"Speravo di morire ma non ce l'ho Fatta". Le voci dall'Aquarius : C'è chi ha rischiato di morire nel Mediterraneo per mantenere una promessa e chi lo ha fatto per fuggire dall'elettrochoc dei torturatori libici. Chi è scappato per proteggere i figli e chi se ne è andato perché non aveva più nessuno con cui stare, a soli 11 anni. L'arrivo dell'Aquarius a Valencia è un simbolo e un colpo allo stomaco di una politica europea incapace di fronteggiare unita il dramma delle ...

Calciomercato Parma - Fatta per Viviano. Quagliarella dice sì : Parma - Il Parma è pronto ai rinforzi da Serie A. Il sogno è Fabio Quagliarella , che poi non è nemmeno troppo un sogno: il club gialloblù ci crede perché avrebbe strappato il sì del giocatore. E' il ...

Real Madrid - il pazzo retroscena : era Fatta per Conte - ma poi Sergio Ramos… : Sergio Ramos ed alcuni Nazionali spagnoli sono stati gli artefici del no del Real Madrid ad Antonio Conte per la panchina Il Real Madrid, come noto, ha affidato la panchina all’ex Ct della Nazionale spagnola Lopetegui. Il neo tecnico è stato assunto al termine di diverse consultazioni con altri allenatori di spessore. Sappiamo dei contatti con Allegri, ma oggi è venuto fuori un nuovo retroscena alquanto clamoroso. Tra il Real Madrid ed ...

Ha le doglie al supermarket - i commessi le prestano i soccorsi. 'Senza di loro non ce l'avrei Fatta' : Alla Coop di Trino Vercellese in Piemonte considerano la piccola Jannat come una sorta di nipotina. E per darle il benvenuto, nei giorni scorsi hanno festeggiato lei e la sua famiglia. Il motivo è ...

Lazio - è Fatta per il passaggio di Felipe Anderson al West Ham : pioggia di milioni per Lotito : E’ praticamente conclusa l’operazione per il passaggio di Felipe Anderson al West Ham, la Lazio incasserà 30 milioni più il 20% sulla futura rivendita Felipe Anderson è praticamente un nuovo giocatore del West Ham, il club inglese ha chiuso con la Lazio l’acquisto del brasiliano che inizierà adesso una nuova avventura in Premier League. In giornata le parti limeranno gli ultimi dettagli, compiendo i passi decisivi per arrivare ...

Calciomercato Atalanta - è Fatta per l’attaccante di Gasperini : Calciomercato Atalanta – L’Atalanta al lavoro per la prossima stagione, la dirigenza è attivissima sul mercato con l’intenzione di costruire una squadra ancora più forte da consegnare al tecnico Gasperini e provare ad essere competitiva in tutte le competizioni. Nel frattempo arriva una mossa importante per l’attacco, è fatta per Marco Tumminello della Roma, nella scorsa stagione in prestito al Crotone. Accordo raggiunto ...

Vittorio Brumotti/ Per l'inviato di Striscia la Notizia estate Fatta d'amori e bike trial? (Vuoi scommettere?) : Vittorio Brumotti, per l'inviato di Striscia la Notizia sarà un estate piena di amore e di bike trial? Sicuramente è un momento in cui si sente protagonista. (Vuoi scommettere?)(Pubblicato il Thu, 14 Jun 2018 07:53:00 GMT)