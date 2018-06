Fallout 76 : tutto quello che sappiamo - articolo : Il momento in cui Todd Howard sale sul palcoscenico di E3 è storicamente uno tra i più attesi dell'intera kermesse: milioni di videogiocatori restano con il fiato sospeso, sperando di udire qualche nota dell'immortale tema di The Elder Scrolls o scorgere l'inconfondibile stile visivo di Fallout. Nonostante entrambe le saghe si siano presentate sulla scena di Los Angeles, il 2018 sarà ricordato come l'anno del debutto di Fallout nell'universo ...