Facebook vuole fare fact-checking sulle notizie condivise. Ma sono milioni : Facebook è deciso a combattere seriamente le fake news e lo farà con la messa a punto di un programma in 5 punti che si basa soprattutto sull’impiego massiccio di fact-checking che per quanto riguarda l’Italia verrà svolto da Pagella politica. Dopo lo scandalo Cambridge Analytica, la società di consulenza britannica che, secondo le inchieste del New York Times e del Guardian, avrebbe ...

Facebook studia il movimento degli occhi. Zuckerberg vuole le nostre emozioni : Mercoledì 13 giugno la rivista americana Fortune ha rivelato in esclusiva mondiale il documento di 229 pagine consegnato da Facebook al Congresso americano in cui il colosso digitale argomenta la propria difesa, punto per punto, dopo lo scandalo di Cambridge Analytica. I magazine di tecnologia in tutto il mondo hanno minuziosamente analizzato il documento e fatto emergere che, tra le tante risposte consegnate al Senato (per la precisione a ...

Foto di nudo - perché Facebook ora le vuole : Dopo una prima fase di test iniziata sei mesi fa, Facebook è pronta a far partire ufficialmente la sua nuova strategia contro il revenge porn. Per contrastare chi prova a mettere online Foto intime della propria ex per vendetta, il social ha deciso di agire d’anticipo, chiedendo agli utenti di caricare le proprie immagini compromettenti all’interno di un database sicuro: così, chi ha Foto in cui appare nudo che rischiano di essere ...

Perché Facebook vuole investire nel dating online : Dopo il successo di Tinder e simili, anche Facebook si inserisce nel piatto ricco del dating online. Ecco cosa dice la scienza a proposito delle app che promettono di far incontrare l'anima gemella e quali sono le differenze rispetto alla seduzione offline

Il mondo che Facebook vuole costruire : L’azienda sta accelerando il processo di fusione tra la nostra identità digitale e quella fisica. Leggi

Facebook a pagamento per chi lo vuole senza pubblicità : Zuckerberg ci sta pensando : Quella che sembrava solo una teorizzazione da un mondo parallelo"anche considerando che Mark Zuckerberg ha sempre ribadito la gratuità del social"potrebbe invece diventare realtà: a svelarlo è ...

Perché il dating online funziona (secondo la scienza) e Facebook vuole investirci? : (Foto: Pixabay) Si chiamerà, semplicemente, dating. Sarà incorporato nel proprio profilo Facebook ma del tutto indipendente da esso – per ovvie questioni di riservatezza: nessuno vuole che i propri contatti (o il proprio partner) sappiano come, quando e con chi si sta flirtando – e consentirà, almeno all’inizio, di interagire solo con messaggi di testo per scongiurare l’invio (e la ricezione) di immagini oscene o inappropriate. È la mossa ...

Facebook annuncia Dating : perché Zuckerberg vuole il nostro cuore? : (foto: Gaia Berruto/Wired) “La Dating app di Facebook renderà l’invasione della privacy finalmente sexy“, titola un ironico commento del Guardian sulla notizia che il social network di Mark Zuckerberg lancerà presto Dating, un’app per favorire gli incontri. L’annuncio, avvenuto nell’ultimo keynote F8, ha in effetti fatto sorridere molti e alzare qualche sopracciglio. Ha proprio dello stupefacente la ...

Facebook - il Parlamento inglese non molla : vuole in udienza Zuckerberg : WASHINGTON, DC – APRIL 10: Facebook co-founder, Chairman and CEO Mark Zuckerberg testifies before a combined Senate Judiciary and Commerce committee hearing in the Hart Senate Office Building on Capitol Hill April 10, 2018 in Washington, Photo by Zach Gibson/Getty Images) La Gran Bretagna vuole Mark Zuckerberg a testimoniare e non cederà di un passo. Se l’azienda avesse mai pensato di tenere tutti buoni mandando il chief technology ...