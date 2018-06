Facebook testa gli annunci video con riproduzione automatica su Messenger e i Gruppi con

Facebook - la guardia di Finanza contesta al social network 300 milioni di evasione : Dopo i guai giudiziari per il caso Cambridge Analytica, ora Facebook deve tornare ad affrontare i suoi “problemi” con le tasse. Secondo la guardia di Finanza di Milano – riporta il Corriere della Sera – il social network fondato da Mark Zuckerberg ha generato ricavi per circa 300 milioni di euro, tra il 2010 e il 2016, dalla vendita degli spazi pubblicitari in Italia. Ricavi mai dichiarati al Fisco. E che ora rischiano di ...

Facebook - la Gdf contesta 300 milioni di evasione : MILANO - Ammonta a 300 milioni di euro la presunta evasione contestata dalla Guardia di Finanza di Milano a Facebook che avrebbe versato gli introiti derivanti dalla vendita di spazi pubblicitari in ...

Facebook - Gdf di Milano contesta evasione da 300 milioni di euro : Facebook, Gdf di Milano contesta evasione da 300 milioni di euro La società di Mark Zuckerberg è accusata di non aver dichiarato in Italia redditi generati nel nostro Paese dalla vendita di spazi pubblicitari. La sanzione potrebbe essere di 100 milioni ma il contenzioso potrebbe risolversi con una "adesione" e una cifra ...

Facebook - Gdf di Milano contesta evasione da 300 milioni di euro - : La società di Mark Zuckerberg è accusata di non aver dichiarato in Italia redditi generati nel nostro Paese dalla vendita di spazi pubblicitari. La sanzione potrebbe essere di 100 milioni ma il ...

Poliziotto contesta Mattarella in divisa su Facebook : “Sta decadendo la sovranità del popolo - io non ci sto” : L’agente Giovanni Piero Circonciso si è presentato in divisa, in un video su Facebook, e ha attaccato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella: “Chi dovrebbe dare l’esempio non lo sta facendo. Sta decadendo la sovranità del popolo italiano. Io non ci sto, protesto“. La questura di Catania ha acquisito il video, che è stato rimosso dalla pagina Facebook del Poliziotto ma è stato comunque condiviso sui social. ...

Catania - poliziotto contesta Mattarella su Facebook. La Questura acquisisce video : ... mentre dichiara tutto il suo rammarico per la bocciatura del governo giallo-verde sulla nomina di Paolo Savona al dicastero dell'Economia.

Facebook testa la “Visualizzazione griglia” ed è subito Instagram : Se ne scopre sempre una. L’attuale modalità con la quale vediamo i post di Facebook del nostro profilo si chiama “Visualizzazione lista”. Dormiremo sonni tranquilli anche stanotte. Nella versione desktop del social network però, è comparsa un’opzione di vista diversa, che si chiama “Visualizzazione griglia”. Cliccando, si ottiene un’esposizione dei post tutti quadrati (ricorda niente?), che diventano ...

Facebook pagelle dei media / Da oggi possibile votare le testate giornalistiche anche in Italia : Facebook pagelle dei media, da oggi possibile votare le testate giornalistiche anche in Italia. Parte un sondaggio su quella che è l'affidabilità delle testate già in voga negli Stati Uniti.(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 18:34:00 GMT)