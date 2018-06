Facebook contro fake news | fact-checking anche foto e video

ELEONORA BRIGLIADORI CONTRO NADIA TOFFA - ESCLUSA DA PECHINO EXPRESS/ Rai la boccia : post criptico su Facebook : ELEONORA BRIGLIADORI CONTRO NADIA TOFFA, ESCLUSA da PECHINO EXPRESS per il suo post su Facebook: ultime notizie, il web approva la decisione presa dalla Rai. E’ giunta poche ore fa l’ufficialità: la Rai ha annunciato l’esclusione di ELEONORA BRIGLIADORI dalla prossima edizione di PECHINO EXPRESS a causa dei suo commenti choc su NADIA TOFFA e il cancro che l’ha colpita. Aaron Noel, suo nome d’arte, ha pubblicato nel pomeriggio un post ...

“Il cancro di Nadia Toffa?”. Orrore social della vip contro la Iena. Un commento su Facebook che ha indignato l’Italia intera. Schifo totale : Nadia Toffa sta lottando contro il cancro. Ma, a quanto pare, non solo. Non è infatti la prima volta che la Iena riceve attacchi via web. Prima c’era chi le diceva che stava rendendo tutto così mediatico per farsi pubblicità, e ora l’altra accusa, davvero pazzesca e imbecille, arriva da un’altra vip, per così dire… Un commento, pubblicato su Facebook, che per qualche ora era sfuggito e che hanno invece colto i ...

Come si organizza la resistenza dei media contro Facebook e Google : Mentre nella costa ovest d'America esiste soltanto il futuro, nella East Coast i grandi mogul dei media tradizionali mobilitano la politica in un'opera di resistenza. Culturale, ideologica e anche ...

Perché Facebook sta chiedendo ad alcuni utenti di controllare i post : Qualcuno potrebbe aver ricevuto questa notifica da Facebook nelle ultime ore: “Di recente abbiamo rilevato un errore tecnico che si è verificato tra il 18 e il 27 maggio e ti ha suggerito automaticamente di mostrare i tuoi post a tutti durante la loro creazione”. Di cosa si tratta? Durante una manciata di giorni a maggio – le notizie d’Oltreoceano riportano dal 18 al 22, ma la notifica sopra riportata, ricevuta in Italia, dice ...

Ilaria Cucchi - post su Facebook contro Salvini : 'Gli facciamo schifo - ma si confronti con noi' : Ilaria Cucchi scrive un lungo post su Facebook contro il ministro dell'Interno Salvini: 'Caro Stefano. facciamo schifo al ministro dell'interno. Ora chi ci offendeva in modo becero e greve è diventato ...

Insulti contro i profughi - per sei mesi non potrà utilizzare Facebook : Niente post su Facebook né su altri social network per sei mesi. Questa la "punizione" per un 44enne di Portogruaro che lo scorso luglio aveva commentato una discussione sull'accoglienza dei profughi nel...

Magistrati - avvocati e studiosi contro i cyberbulli. Su Facebook : L'idea è venuta al pubblico ministero esperto di reati informatici Francesco Cajani. Una pagina Facebook in cui Magistrati, forze dell'ordine, avvocati, docenti universitari, criminologi si mettono a disposizione di genitori e insegnanti per aiutarli ad affrontare episodi di cyberbullismo e le questioni sollevate dal rapporto tra la tecnologia e i ragazzi. Molti di questi professionisti, per ora una ...

Class Action Contro Facebook : Richiedi Il Risarcimento Di 200 Euro : Class Action Contro Facebook: rimborsi da 200 Euro per utente promessi da Altroconsumo. Scandalo Facebook: Altroconsumo prepara la Class Action. Class Action dei consumatori Contro Facebook: 200 Euro per utente Altroconsumo, una Class Action Contro Facebook No, non è uno scherzo, è tutto vero: Altroconsumo (associazione italiana a tutela dei consumatori e degli utenti del web) sta preparando […]

Le associazioni dei consumatori lanciano una class action contro Facebook : Altroconsumo e le organizzazioni partner in Belgio, Spagna e Portogallo hanno lanciato una class action contro Facebook , domandando un risarcimento di almeno 200 euro per ciascuno degli utenti del ...

Facebook : i dati degli utenti agli scienziati contro le fake news : Facebook non demorde e ci ricasca, ma questa volta mette le mani avanti. Tutti i dati degli oltre due miliardi di utenti saranno a disposizione di scienziati per la lotta alle fake news. L’ombra di Cambridge Analytica ritorna ad oscurare il social network blu? Non proprio, ma porre attenzione non guasta. Se c’è una cosa che con lo scandalo della divulgazione dei dati degli utenti di Facebook abbiamo imparato è che Mark Zuckerberg ...

Governo M5s-Lega - Vittorio Di Battista indagato per post su Facebook contro Mattarella : Vittorio Di Battista, padre di Alessandro uno dei leader dl M5s, “è indagato” per la violazione dell’articolo 378 che punisce “le offese al prestigio e all’onore del capo dello Stato”. È quanto riporta il Corriere della Sera. Di Battista senior aveva scritto un post il 23 maggio scorso sul presidente della Repubblica Sergio Mattarella. “È il papà di tutti noi. È quello che si preoccupa di varare un Governo. È quello ...

CATANIA : Poliziotto contro Mattarella su Facebook - la Polizia postale ha acquisito il video : ... mentre dichiara tutto il suo rammarico per la bocciatura del governo giallo-verde sulla nomina di Paolo Savona al dicastero dell'Economia. La decisione di Mattarella di non varare il governo Conte ...

Inghilterra - scritte e minacce su Facebook contro macelleria : 'Così i vegani ci terrorizzano' : Ora il proprietario Wayne Marlow - che gestisce il negozio ad Ashford, nel Kent, con suo padre Trevor e il fratello Martin - dice che i vegani di tutto il mondo stanno 'terrorizzando' la famiglia con ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 26 maggio : Il leader della Lega - dopo aver ricevuto le cattive notizie dall’incontro con il Presidente - scrive su Facebook : “Sono arrabbiato” : “Piena sintonia” Il Salvimaio va alla guerra: “Noi e Conte uniti su Savona” Il segretario della Lega su Facebook: “Sono davvero arrabbiato”. E il capo del Movimento mette il suo like di Luca De Carolise Paola Zanca I Signori Qualcuno di Marco Travaglio Anche noi, come i colleghi dei giornaloni, siamo in ambasce alla sola idea di essere governati da un Signor Nessuno mai sentito prima: il prof. avv. Giuseppe Conte, per giunta ...