FABIAN RUIZ AL NAPOLI Il centrocampista è in città | la confessione al tassista

FABIAN RUIZ al Napoli/ Il centrocampista è in città : gli azzurri hanno già pagato la clausola : Fabian Ruiz è a Napoli, “Sono un calciatore azzurro, manca solo l’ufficialità”. Operazione da 30 milioni di euro, manca solo l'ufficialità. Il giocatore nel capoluogo campano per vacanza(Pubblicato il Wed, 20 Jun 2018 23:33:00 GMT)

Mercato FABIAN RUIZ è già a Napoli. Juve-Cancelo - fatta per 38 milioni. Chelsea-Sarri ai dettagli : ROMA - La Roma continua ad essere la principale protagonista del Mercato di fine giugno. Mentre sta conducendo, sull'asse Parigi-Milano, le trattative per Pastore , atteso nella capitale tra giovedì e ...

Napoli - ecco FABIAN RUIZ : al Betis Siviglia 30 milioni di euro : Il Napoli ha pagato la clausola , 30 milioni, di Fabian Ruiz , come previsto anche dall'allenatore del Betis Siviglia. Il centrocampista classe '96, in crociera con la sua famiglia, ha fatto stamane ...

FABIAN RUIZ è a Napoli/ “Sono un calciatore azzurro - manca solo l’ufficialità”. Operazione da 30 milioni : Fabian Ruiz è a Napoli, “Sono un calciatore azzurro, manca solo l’ufficialità”. Operazione da 30 milioni di euro, manca solo l'ufficialità. Il giocatore nel capoluogo campano per vacanza(Pubblicato il Wed, 20 Jun 2018 15:18:00 GMT)

“Abbiamo ceduto FABIAN Ruiz” - l’annuncio del tecnico del Betis : il Napoli pronto ad ufficializzare il colpo : Fabian Ruiz in procinto di firmare con il Napoli, il Betis Siviglia ha di fatto annunciato l’addio del centrocampista per bocca del tecnico Setien “Fabian Ruiz? Sembra proprio che se ne possa andare, se non è stato già venduto. Stavamo aspettando che il giocatore decida. Ma sembra che potremmo venderlo già domani per 30 milioni”. Parole e musica dell’allenatore del Betis Siviglia, Quique Setién, rilasciate ad un programma ...

Napoli - alla scoperta di FABIAN Ruiz : Lo spagnolo, avvistato già in città, ha ammesso ai tifosi l'imminente trasferimento alla corte di Ancelotti, al quale offre molte opzioni tattiche

FABIAN RUIZ sbarca a Napoli : ''Posso definirmi un calciatore azzurro'' : Napoli - Mancano le firme ma ormai Fabian Ruiz è da considerarsi a tutti gli effetti un giocatore del Napoli. Due indizi fanno una prova: sbarcato nel porto del capoluogo campano come turista, in ...

FABIAN RUIZ è già a Napoli e visita il Maschio Angioino : Napoli - Prove di Napoli per Fabian Ruiz , che in questi giorni si gode le vacenze in crociera con la sua famiglia e questa mattina è sbarcato nel porto del capoluogo campano per una breve sosta. Un ...

FABIAN Ruiz-Napoli all'ultimo sprint : si tratta sull'ingaggio : Chiarito che il Napoli a centrocampo farà acquisti solo in relazione alle cessioni che effettuerà, non è più un segreto che Fabian Ruiz del Betis è il sostituto disegnato, seppure con caratteristiche ...

Bye bye Jorginho - De Laurentiis prenota FABIAN Ruiz. E Lobotka conferma : 'Voglio il Napoli' : Grandi manovre a Napoli , in entrata e in uscita. Nelle prossime ore, il ds Giuntoli metterà a punto gli ultimi dettagli relativi all'affare Jorginho-City e, nel contempo, porterà avanti i contatti ...

FABIAN RUIZ al Napoli/ De Laurentiis annuncia : "Aspettiamo l'ok" - affare da 30 milioni : Fabian Ruiz al Napoli, il presidente Aurelio de Laurentiis dà l'annuncio: in arrivo il centrocampista del Betis Siviglia, affare da 30 milioni di euro(Pubblicato il Sat, 16 Jun 2018 13:22:00 GMT)

Napoli - AdL : "Servono cinque acquisti - FABIAN RUIZ vicino. Chiesa? Della Valle mi ha detto di no" : Su Sarri: "Dopo l'addio non ci siamo più sentiti. Il Chelsea non mi ha chiamato". Su Ancelotti: "Non ha pretese"

Napoli - Giuntoli ha scelto l'erede di Hamsik : 'Voglio FABIAN Ruiz' : Come riporta il Corriere dello Sport , a fine maggio Giuntoli ha incontrato gli agenti dello spagnolo , a cui - forte anche dell'approvazione di Ancelotti - ha lasciato un messaggio chiaro: ' Voglio ...

Napoli - non solo Vrsaliko : nel mirino anche FABIAN Ruiz : Leggi l'articolo completo sul Corriere dello Sport-Stadio Balotelli, auguri e torta per Insigne Napoli, la nuova pista porta a Pastore Tutto sul Napoli Verdi: «Sì al Napoli»