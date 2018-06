F1 – Vettel sicuro di sè in Francia | “non vedo un motivo per cui dovremmo faticare”

sportfair

(Di giovedì 21 giugno 2018) Sebastianpositivo e fiducioso alla vigilia del Gp di: le sensazioni del ferrarista dal circuito di Paul Ricard Tutto pronto sul circuito di Paul Ricard per l’ottava gara della stagione 2018 di F1. I piloti delle quattro ruote tornano indopo 10 anni, per quello che si prospetta un fine settimana da urlo. Occhi puntati, nel giovedì dedicato alla stampa, in particolar modo sui piloti di casa, Ocon, Gasly e Grosjean, ma non ci si può dimenticare dei top driver che lottano per il titolo Mondiale. Photo4 / LaPresse Reduce dalla vittoria di Montreal, che gli ha regalato la leadership,arriva in terra francese sereno e positivo: “credo che tutte le risposte le abbiamo trovate dopo la gara di Barcellona durante i test, non credo che ci sarà una grossa differenza, sarà difficile sapere cosa aspettarci qui perchè non siamo mai stati tutti i team allo ...