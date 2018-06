F1 | Vettel fa chiarezza | “Guai con gli pneumatici ribassati? Il problema in Spagna non

sportfair

(Di giovedì 21 giugno 2018) In vista del Gp di Francia, il pilota tedesco ha tranquillizzato i tifosi sottolineando come la Ferrari non soffra gliLa vittoria ottenuta in Canada è ormai il passato, la Ferrari si concentra adesso sull’ottavo appuntamento del calendario di Formula 1 che si svolgerà sul circuito di Le Castellet. Photo4 / LaPresse Per il Cavallino si tratta di un esame importante, dal momento che la Pirelli porterà in Francia glicon battistrada ridotto per motivi di sicurezza, gli stessi utilizzati inquando dominò la Mercedes. Una situazione che, tuttavia, non preoccupa Sebastian, convinto che la Ferrari abbia risolto i problemi in questione dopo la due giorni di test svolti dopo il Gp spagnolo. “Abbiamo capito cosa aveva inficiato la nostra prestazione in– le parole diriportate Global Motorsport Media – ilnon sono ...