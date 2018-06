F1 | la Mercedes mette il ‘turbo’ per il GP di Francia | novità in vista per il team

F1 - Bottas mette le mani avanti in vista del Gp di Francia : “la Mercedes non è la favorita per la vittoria” : Valtteri Bottas ha parlato del prossimo Gran Premio di Francia, sottolineando come la Mercedes non sarà la favorita per la vittoria Vettel per difendere il primato, Hamilton per riprenderselo dopo la batosta di Montreal. Il Gp di Francia, che torna 28 anni dopo l’ultima volta al Paul Ricard, si preannuncia ricco di emozioni e colpi di scena, con la solita sfida tra Ferrari e Mercedes pronta a vivere l’ennesimo capitolo. Photo4 / ...

F1 - Verstappen si gode un meritato podio : “se continuiamo così - possiamo mettere in difficoltà Ferrari e Mercedes” : Max Verstappen ha analizzato il terzo posto ottenuto nel Gp del Canada, esprimendo la propria soddisfazione per essere tornato sul podio Quattordici anni dopo Michael Schumacher, Sebastian Vettel riporta la Ferrari sul gradino più alto del podio a Montreal, dominando in lungo e in largo il Gp del Canada. Photo4 / LaPresse Terza vittoria stagionale per il tedesco, la cinquantesima in carriera, che vale anche la leadership della classifica ...