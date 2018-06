F1 – La Ferrari ha scelto il compagno di Vettel | Raikkonen messo alla porta | lo

sportfair

: RT @F1SportIT: Red Bull ha scelto la Honda, Ricciardo sceglie la Ferrari? - albertomurador : RT @F1SportIT: Red Bull ha scelto la Honda, Ricciardo sceglie la Ferrari? - F1SportIT : Red Bull ha scelto la Honda, Ricciardo sceglie la Ferrari? - CorriereUniv : Valeria Ferrari: 'Tema della solitudine io avrei scelto e distinto i documenti di cui servirmi. Avrei citato sicura… -

(Di giovedì 21 giugno 2018) Il team di Maranello ha deciso di promuovere Charles Leclerc in vista della prossima stagione, rinunciando ae a… Ricciardo Giorni intensi per il mercato di Formula 1, che dovrà delineare la griglia piloti della prossima stagione. Molti pezzi sono già al loro posto, restano pochi i posti da assegnare per completare il quadro. Photo4 / LaPresse Uno di questi è quello in, dove Sebastianaspetta di conoscere il prossimodi squadra. Il team del Cavallino, secondo quanto rito da Motorsport.com, ha deciso di non rinnovare il contratto di Kimi, rinunciando parallelamente anche a Daniel Ricciardo. Ingaggiare l’australiano avrebbe fatto lievitare e non poco il monte stipendi della, superando addirittura i 50 milioni di euro, così Marchionne e Arrivabene hanno deciso di far scadere l’opzione, prendendo altre strade. Chi ...