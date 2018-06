F1 | Hamilton mette in guardia la Ferrari | “voglio battere Vettel in Francia | non dobbiamo

sportfair

(Di giovedì 21 giugno 2018) Il campione del mondo in carica ha parlato del duello con Sebastian, sottolineando come abbia tutte le intenzioni di vincerlo senza apparire debole al suo cospetto Il week-end del Gp dipotrebbe essere quello giusto per l’ufficialità del rinnovo di Lewiscon la Mercedes, essendo il suo contratto in scadenza alla fine di questa stagione. Photo4 / LaPresse Il pilota britannico ha già trovato un’intesa totale con il team, per questo motivo ha intenzione di archiviare il prolungamento per concentrarsi sul Mondiale 2018, che lo vede al secondo posto con un punto dietro. L’obiettivo è quello di riprendersi il primato già in, battendo il tedesco dellae rispondendo colpo su colpo alla crescita della. “Le corse sono la mia vita, non ho mai sentito così forte dentro di me il desiderio di vincere questo campionato, ho ...