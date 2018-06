F1 | buone sensazioni per Raikkonen al Paul Ricard | “il circuito mi è sempre piaciuto | ma…”

sportfair

(Di giovedì 21 giugno 2018) Il pilota finlandese ha parlato del prossimo Gp di Francia, sottolineando come sarà difficile interpretare il week-end mancando la Formula 1 alda molto tempo L’ultimo Gran Premio da dimenticare, provando ad ottenere un risultato positivo che possa regalargli qualche sorriso in più in questo difficile inizio di stagione. Kimiha voglia di stupire in Francia, dove in passato ha conquistato anche una splendida pole. L’obiettivo è quello magari di ripetere quell’exploit, lottando per le posizioni di vertice con Vettel e con i due piloti della Mercedes. “Chiaramente è tutto diverso rispetto alla mia ultima pole – le parole diin conferenza – non è neanche lo stesso. Sono stato qui tanti anni fa, la pista non è cambiata più di tanto. Forse è più ampia in alcuni punti. Per quello che riguarda la gara, non penso che ...