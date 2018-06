Euroscettico e nazionalista | fenomenologia del «politico» Riccardo Scamarcio

vanityfair

(Di giovedì 21 giugno 2018) Gliene va dato atto: l’uomo non è mai banale. Dissente dal dissenso comune, fischia il pubblico mentre è lui sul palco e appoggia il governo su scelte da quasi tutti criticate. Da ultimo, ha difeso la politica sui migranti di Matteo Salvini: «Razzista? no,, nel senso più nobile del termine», ha detto intervenendo a Un giorno da Pecora su Rai Radio1. «Chiusura dei porti è una semplificazione. C’è stata una presa di posizione dell’Italia che ha prodotto due incontri bilaterali con Francia e Germania». Basta, avverte, pendere dalle labbra di «tutti i pensatori di sinistra che si fanno abbindolare dalla stampa mainstream».assolve al compito proprio dell’attore – intrattenere e far pensare – anche lontano dal set. Perché se i politici gli hanno rubato il mestiere «facendo gli attori in Tv», lui vuole parlare di politica. E lo fa, ...