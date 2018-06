Europa punta ad aumentare budget spazio | 16 mld in 7 anni

Spazio : l’Europa punta ad aumentare il budget - 16 miliardi in 7 anni : L’Europa progetta di rafforzare la sua leadership nello Spazio, aumentando fino a 16 miliardi di euro il budget destinato alle attività spaziali previste per il periodo 2021–2027: la proposta, avanzata recentemente dalla Commissione europea, è stata illustrata a Baveno dal Commissario europeo dell’industria e del mercato interno, in occasione delle celebrazioni dei 20 anni del progetto che ha portato alla nascita di Copernicus, ...

La corsa all'economia dello spazio. L'Europa punta 16 miliardi : La Commissione europea propone di aumentare il budget per l'economia dello spazio. Obiettivo: salvaguardare l'industria locale e la competitività

La corsa all’economia dello spazio. L’Europa punta 16 miliardi : (Foto: GERARD JULIEN/AFP/Getty Images) Sedici miliardi di euro per la corsa allo spazio. A tanto ammonta la spesa iscritta dalla Commissione europea nella proposta di budget 2021-2027. Circa 5 miliardi in più rispetto agli investimenti 2014-2020, tre volte tanto quelli del precedente settennato. D’altronde, come si legge nella proposta che la Commissione ha spedito a Europarlamento e Consiglio europeo per avviare le negoziazioni (il cosiddetto ...

Borsa : Milano - -1 - 6% - maglia nera in Europa - occhi puntati sul G7 e la Bce : ... il tema dazi che vede posizioni sempre piu' distanti tra gli Usa e gli altri Paesi e le preoccupazioni per un possibile rallentamento dell'economia dell'eurozona. Ad aumentare il clima di risk-off ...

Negozi e uffici - gli investitori puntano sull'Europa : MILANO - Gli immobili commerciali in Europa continuano a godere del favore degli investitori e delle attese positive anche da parte degli affittuari; una valutazione che riguarda Negozi, uffici o ...

Una finale di Champions League fuori dall’Europa : l’UEFA punta New York : Sono trascorsi pochi giorni dalla finale di Champions League tra Real Madrid e Liverpool che ha visto trionfare i “blancos” per la tredicesima volta nella loro storia, ma la UEFA è già al lavoro per organizzare i prossimi appuntamenti della Coppa delle grandi orecchie. La gara di pochi giorni fa, disputata allo stadio di Kiev, […] L'articolo Una finale di Champions League fuori dall’Europa: l’UEFA punta New York è ...

Atletica - Coppa Europa 10000m : spettacolo a Londra - l’Italia punta su Yeman Crippa : Sabato 19 maggio si disputerà la Coppa Europa dei 10000 metri. Al Parliament Hill Athletics Track di Londra (alle prese con il royal wedding del Principe Harry) andrà in scena la 22esima del trofeo continentale che premierà i migliori fondisti in circolazione. L’Italia si affida soprattutto a Yeman Crippa che torna a gareggiare dopo il notevole 13:18.83 siglato sui 5000m a Palo Alto (sesto azzurro di tutti i tempi, mai nessuno su questi ...

Milan - Romagnoli : 'Europa League? Puntavamo alla Champions. Gattuso...' : È un uomo schietto e sincero, conosce bene il mondo Milan e questo è stato importante' SUL Milan - 'Abbiamo tanti margini di miglioramento, siamo un gruppo giovane. Speriamo di continuare a crescere ...

Finale Europa League 2018 - Marsiglia-Atletico Madrid : le probabili formazioni. Simeone punta su Diego Costa e Griezmann - Garcia confida in Thauvin e Payet : La corazzata Atletico Madrid contro il sorprendente Marsiglia. Simeone sfida Garcia nella Finale dell’Europa League 2017-2018, in programma mercoledì 16 maggio alle 20.45 al Parc Olympique Lyonnais di Lione. Gli spagnoli hanno già trionfato nelle edizioni 2010 e 2012 e tornano a contendersi la coppa dopo aver giocato e perso anche due finali di Champions contro i cugini del Real Madrid. I francesi rappresentano la sorpresa del torneo, ma ...

Milan - addio a Gattuso senza Europa. Spunta l’idea Sarri : Milan, addio A Gattuso- In caso di mancata qualificazione alla prossima Europa League, il Milan potrebbe decidere di dire addio a Gattuso. Secondo quanto riportato dall’odierna edizione della “Gazzetta dello Sport”, i rossoneri starebbero pensando a Sarri come nuova guida tecnica per la prossima stagione. Bisognerà convincere il tecnico a sposare un progetto senza Europa, […] L'articolo Milan, addio a Gattuso senza ...

Serie A Fiorentina - Thereau punta l'Europa : «Dobbiamo crederci per forza» : FIRENZE - Missione Europa League per i viola. Cyril Thereau l'ha ribadito a margine di una sessione di autografi presso il Fiorentina Store: 'Adesso dobbiamo crederci per forza all'Europa. Poco tempo ...

Europa League - nessuna gara in chiaro : Tv8 punta su “Diretta Goal” : Dalle due sfide Salisburgo-Olympique Marsiglia e Atletico Madrid-Arsenal usciranno i nomi delle due finaliste del torneo L'articolo Europa League, nessuna gara in chiaro: Tv8 punta su “Diretta Goal” è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

[L'analisi] Trump punta la pistola alla tempia dell'Europa. Ma è solo la mossa di un palazzinaro : E dalla Merkel: una politica più generosa e accomodante, in materia di tasse e spesa pubblica, da parte del governo tedesco avrebbe magicamente l'effetto di limitare l'attuale straripante " e in ...

L'Europa litiga ancora sulla Web Tax. Spunta l'assist - a metà - dell'Ocse : La Web Tax, la proposta di una tassa sui colossi digitali annunciata dalla Commissione a marzo, continua a innescare tensioni in Europa. Nel corso dell'Ecofin, la riunione mensile dei ministri Finanze ...