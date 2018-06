Euro Zona | a giugno scende la fiducia dei consumatori

Sprint per il bilancio dell'Eurozona Entrate e spese : come funzionerà Più investimenti e crescita per l'Ue : Macron e Merkel si stringono la mano e danno il loro via libera politico al bilancio dell’eurozona e alla trasformazione del fondo Esm in un vero e proprio fondo monetario europeo con cui intervenire in soccorso di stati colpiti da crisi per rafforzare la tenuta dell’euro ed evitare shock asimmetrici. Ma su chi dovrà gestirlo, in base a quali regole e con quali fondi non c’è ancora un’intesa, nonostante la ...

Ue, Macron: "Puntiamo al budget unico dell'Eurozona dal 2021"

L'ok di Moscovici al bilancio comune dell'Eurozona : «Questa è solidarietà» : Ma non sono qui per fare politica o morale. Il messaggio che sta dietro a Salvini è che gli Stati membri non possono più lasciare l'Italia sola di fronte al flusso migratorio». E ancora, quanto alle ...

Macron strappa a Merkel il «sì» al bilancio comune dell’Eurozona : Intesa Parigi-Berlino. La priorità del presidente francese: aiutare la cancelliera, sotto attacco in casa

Def - Tria : 'Riformare l'Eurozona' : Ne beneficerebbe la politica monetaria che potrebbe raggiungere con più facilità e meno distorsioni il suo obiettivo di inflazione che, a sua volta, favorirebbe un'evoluzione virtuosa del rapporto ...

Vertice Merkel - Macron : sostegno all'Italia sui migranti e fronte comune per riformare l'Eurozona : Più solidarietà sui migranti, a partire da una attenta considerazione delle valutazioni dell'Italia; e poi le riforme dell'Eurozona, come l'unione bancaria, la trasformazione dell'Esm in un Fondo monetario europeo e la creazione di un budget comune. "Le riforme dell'Eurozona non si possono realizzare senza una chiara volontà e una visione comune, e questo è quello che vogliamo esprimere oggi qui con chiarezza", ha ...

Merkel-Macron - sì a budget Eurozona : ANSA, - BERLINO, 19 GIU - "Sull'eurozona abbiamo raggiunto un buon risultato". Lo ha detto Angela Merkel a Meseberg con Emmanuel Macron. "Siamo a favore di un budget dell'eurozona e della ...

Ocse contro governo Conte : populismo mette a rischio crescita Eurozona : 'Una più rapida soluzione sull'alto livello di crediti deteriorati in diversi Paesi sarebbe cruciale per facilitare lo sviluppo del credito e la trasmissione della politica monetaria. Anche se in ...

Def - Tria : gravi inadeguatezze - serve profonda riforma Eurozona : Lo ha affermato il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, nel suo intervento sul Def in Aula alla Camera, sottolineando che 'la nostra azione in Europa deve essere volta verso una profonda riforma ...

Def. Tria : serve profonda riforma Eurozona - gravi inadeguatezze : ... "va evitato che uno smaltimento accelerato delle garanzie immobiliari, in uno scenario di crescita che comunque presenta rischi di rallentamento, metta in ulteriore difficolta' l'economia". ...

Euro Zona - segnali di recupero dal mercato delle costruzioni : segnali di forte ripresa per il mercato delle costruzioni nella Zona Euro. Secondo l'Eurostat, ad aprile la produzione nel settore delle costruzioni è salita dell'1,8% dopo il -0,2% registrato a marzo ...

Euro Zona - cala il surplus delle partite correnti : La bilancia delle partite correnti dell'EuroZona ad aprile chiude con un surplus di 28,4 miliardi di Euro, in calo rispetto all'avanzo rivisto di 32,8 miliardi rivisto di febbraio , 32 miliardi la ...

Eurozona prosegue sulla strada della crescita. Italia fanalino di coda : Guardando ai numeri , in media l'economia dell' Eurozona crescerà di oltre il 2% nel 2018 e nel 2019. Nel dettaglio la crescita sarà del 2,3% nel 2018 e del 2,1% nel 2019. "Dopo anni di crisi, lo ...