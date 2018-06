Estate | se la coppia scoppia

vanityfair

(Di giovedì 21 giugno 2018) Per antonomasia, il 21 giugno, giorno del Solstizio, segna il ritorno dell’, la stagione più calda dell’anno. Roba da andare a festeggiare per la contentezza insieme a chi si ama. E invece no. Perché pare che sia proprio questo giorno una delle cause di maggior rottura nelle coppie. Il desiderio di vacanza, di cambiare aria, spinge a cercare nuovi orizzonti anche in amore? Sembrerebbe proprio di sì. A osservare il fenomeno è Once, dating app leader nello slow dating, che nei mesi più caldi vede crescere il numero dei download, registrando in Italia un aumento del 18% a giugno e del 24% a luglio. Non solo, ha registrato in Italia un aumento del 37% dei download in coincidenza proprio con il solstizio d’. LEGGI ANCHE9 cose da fare nellaper non lasciarsi mai più Non è un caso: l’aumento delle crisi die delle relazioni finite nei mesi caldi ...