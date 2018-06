Estate in tv | “parenti di” alla riscossa | da Marica Pellegrinelli a Rebecca Stafelli | la

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 21 giugno 2018) Un tuffo in piscina, una bibita fresca e il termometro che sale. Quando l’si accende la tv (quasi) si spegne, invasa da film e dalle puntali repliche di Don Matteo. Con le eccezioni necessarie ad attirare i pubblicitari. La nuova tendenza televisiva dell’2018? Numerimano la presenza sul piccolo schermo dei “parenti di”. Da Rai a Mediaset, dprime time ad altre fasce orarie. E’ sicuramente l’della famiglia Ramazzotti, la moglie del cantante,, debutterà come conduttrice su RaiUno martedì 26 giugno. Sarà infattiguida della terza puntata dei Wind Music Awards, le prime due erano state affidatecoppia Conti-Incontrada, in compagnia di Federico Russo: “Mio marito è stato il più felice dell’offerta, ne abbiamo parlato a lungo, ho sempre avuto il timore che mi accusassero di sfruttarlo ...