Esami di Maturità 2018 | la versione di Greco con Aristotele Tulli | “Ecco i passaggi

Esami di maturità 2018 - la solitudine e Bassani sono le tracce preferite della prima prova : Bocciato il tema storico dedicato alla cooperazione internazionale; promossa la traccia artistico letteraria con argomento “I diversi volti della solitudine nell’arte e nella letteratura”. Gli studenti che ieri hanno svolto la prima prova dell’esame di Stato hanno preferito a tutte le altre tracce quella giudicata da tutti a loro più vicina: il 22,1%, infatti, ha scelto di mettersi alla prova con la solitudine prendendo spunto dai testi di Alda ...

Algeria - blocco nazionale di Internet durante gli Esami di maturità - : La misura imposta su tutto il territorio mira a prevenire le fughe di dati dal ministero e la pubblicazione dei risultati in rete. L'obiettivo del governo è quello di non ripetere il caso del 2016

Esami di Maturità 2018 - la diretta : le tracce della seconda prova. Classico : versione di Greco con l’Etica Nicomachea di Aristotele. Matematica allo Scientifico : c’è anche lo studio di funzione (FOTO) : L’Etica Nicomachea di Aristotele è il testo scelto dal Miur per la versione di Greco, che gli studenti del Liceo Classico devono affrontare oggi nella seconda prova, dopo il primo giorno della Maturità con il tema di italiano. Si tratta di una raccolta di appunti dell’autore, nonché la sua opera più importante. Fu scritta in più di dieci anni e può essere considerata il primo trattato sull’etica. allo Scientifico, invece ...

Esami di Maturità 2018 - la seconda prova : Greco al Classico e Matematica allo Scientifico. Le tracce di tutti gli indirizzi : Superato il primo giorno con il tema di italiano, per i 509.307 ragazzi che quest’anno affrontano la Maturità è il giorno della seconda prova. Come ieri, si inizia dalle ore 8,30 nella materia caratterizzante ciascun indirizzo. Ecco le principali:-- Licei – Greco per il Liceo Classico; Matematica per lo Scientifico, anche per l’opzione Scienze applicate; Lingua e cultura straniera 1 per il Liceo linguistico;Scienze umane per il Liceo delle ...

LICEO LINGUISTICO SECONDA PROVA/ Maturità 2018 : rumors tracce - ultime notizie e soluzioni (Esami di Stato) : SECONDA PROVA LICEO LINGUISTICO, Maturità 2018: tracce, ultime notizie e soluzioni. La materia: Lingua e cultura straniera 1 (Pubblicato il Thu, 21 Jun 2018 04:30:00 GMT)

ISTITUTI TECNICI SECONDA PROVA/ Maturità 2018 : rumors tracce - ultime notizie e soluzioni (Esami di Stato) : SECONDA PROVA ISTITUTI TECNICI, Maturità 2018: tracce, ultime notizie e soluzioni. Le materie: lingua inglese, meccanica e macchine, chimica, sistemi e reti, tecnologie dei materiali...(Pubblicato il Thu, 21 Jun 2018 04:25:00 GMT)

RAGIONERIA E GEOMETRI SECONDA PROVA/ Maturità 2018 : rumors tracce - ultime notizie e soluzioni (Esami di Stato) : SECONDA PROVA RAGIONERIA e GEOMETRI, Maturità 2018: tracce, ultime notizie e soluzioni. Le materie: Economia aziendale, inglese, informatica, geopedologia, tecniche del legno e geologia...(Pubblicato il Thu, 21 Jun 2018 04:20:00 GMT)

Esami di Maturità 2018 - le tracce d’Italiano della prima prova non hanno risparmiato nessuno : di Isabella Pedicini* Se è vero che gli Esami non finiscono mai, è vero anche che da qualche parte essi dovranno pur cominciare e il punto di partenza è, senza dubbio, l’esame per antonomasia: l’Esame di Stato. Più precisamente, a dare il via alle verifiche che ci accompagneranno per tutta la vita, è la prima delle tre prove scritte, identica da Nord a Sud, in tutti gli istituti superiori, per tutte le studentesse e gli studenti della penisola: ...

Roma : al Righi via Esami di maturità - ‘masse e propaganda’ tema prescelto : Roma – Di seguito alcune testimonianze dei ragazzi del liceo scientifico Augusto Righi di Roma. Per loro oggi ha avuto il via l’esame valido per la maturità 2018. “Avevo già scelto di non fare l’analisi del testo, e questo mi è sembrato il tema più interessante da trattare”. racconta lo studente. Francesco, invece, ha scelto la traccia storico-politica su masse e propaganda, una delle più gettonate per gli studenti ...

Esami di maturità 2018 - commenti alla prima prova. “Tema sulla Costituzione? La nostra classe dirigente non saprebbe farlo”. “Sulla clonazione traccia difficile” : Testi di Seneca e Marx per “non cadere nella trappola della banalità” se si parla della dote tutta umana dell’immaginazione e brani di Alda Merini per il saggio sulla solitudine nell’era in cui tra smartphone e tv “cerchiamo di infilarci di nuovo nel caos”. Ma sul fronte storico, sia la traccia del saggio breve sulla cooperazione internazionale che quella della Tipologia C sul principio di uguaglianza nella ...

Esami di maturità 2018 : le tracce della prima prova. Analisi del testo : Bassani e le persecuzioni razziali. Poi temi su Aldo Moro - Costituzione e Alda Merini (FOTO) : Giorgio Bassani con un brano sulle persecuzioni razziali tratto dal suo libro più famoso Il Giardino dei Finzi-Contini e la cooperazione internazionale con Alcide De Gasperi e Aldo Moro per il tema storico (Tipologia C). E fra le tracce del tema italiano della maturità 2018, partita oggi alle 8.30 con la prima prova per 509.307 studenti, c’è anche il principio dell’uguaglianza formale e sostanziale della Costituzione per il tema ...

