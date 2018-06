Eruzione del vulcano Fuego in Guatemala | dall’Italia 200mila euro per l’emergenza

Eruzione del vulcano Fuego in Guatemala : Papa Francesco invia 100mila dollari di aiuti : Papa Francesco ha disposto l’invio di 100 mila dollari in soccorso alle popolazioni colpite dall’Eruzione del vulcano Fuego in Guatemala. La somma sarà ripartita tra le diocesi maggiormente colpite dalla catastrofe e sarà impiegata in opere di assistenza alle persone e ai territori devastati dall’Eruzione. Il contributo economico è parte di una serie di aiuti che si stanno attivando in tutta la Chiesa cattolica. L'articolo ...

Guatemala - Eruzione Vulcano del Fuego : sospese le ricerche dei 197 dispersi - “impossibile trovare i resti”. Oltre 300 morti complessivi : Le autorità del Guatemala hanno chiuso le ricerche dei dispersi dopo la catastrofica Eruzione del Vulcano Fuego iniziata il 3 giugno scorso. Mancano all’appello ancora 197 persone, ma non c’e’ alcuna speranza di ritrovarle in vita nè di individuarne i resti. Altre 110 persone sono morte per l’Eruzione, che ha reso una vasta area inabitabile. E’ proprio a causa della impraticabilità dei luoghi e dell’alto ...

Indonesia - nuova Eruzione del vulcano Agung : colonna di cenere alta 2 km : Il vulcano Agung, a Bali (Indonesia), ha eruttato una spessa colonna di cenere di 2 km di altezza, oltre 5 km sopra il livello del mare. L’Agenzia Nazionale di contenimento dei disastri (BNPB) ha fatto sapere che la pioggia di cenere ha colpito le comunità vicine al vulcano, ma non ha viaggiato molto. La BNPB ha informato che non ci sono state eruzioni minori dopo questa. Il vulcano Agung ha ora un livello di allerta 3. A residenti, turisti ed ...

Vulcano Guatemala - allarme Unicef : 650mila bimbi nelle zone dell’Eruzione : Vulcano Guatemala, allarme Unicef: 650mila bimbi nelle zone dell’eruzione Il Fondo per l’infanzia sta lavorando per soccorrere migliaia di piccoli e adolescenti sfollati a causa del del Volcan de Fuego Continua a leggere L'articolo Vulcano Guatemala, allarme Unicef: 650mila bimbi nelle zone dell’eruzione proviene da NewsGo.

Guatemala - sale a 109 il numero delle vittime dell'Eruzione vulcanica - : Il bilancio è aumentato a 109 vittime. Ecco perché eruttano i vulcani in Guatemala e alle Hawaii Il bilancio delle vittime della devastante eruzione vulcanica della scorsa domenica in Guatemala è ...

Guatemala - Eruzione del vulcano Fuego : il bilancio delle vittime sale a 109 : Il bilancio ufficiale dell’eruzione del vulcano Fuego in Guatemala è salito a 109 morti: l’aggiornamento è stato fornito dall’Agenzia nazionale delle Scienze forensi, che prima aveva registrato 99 decessi ufficiali. I corpi recuperati sono stati trasportati in camere mortuarie di fortuna allestite nei pressi della zona più colpita dall’eruzione, a Sud della capitale Città di Guatemala. L'articolo Guatemala, eruzione del ...

Dal discorso di Conte alla Camera all'Eruzione del vulcano Fuego.

Cosa dice a noi italiani l'Eruzione del Volcan de Fuego in Guatemala : In Guatemala si è scatenato uno dei tanti vulcani che caratterizzano quella zona del nostro energico Pianeta: il Volcan de Fuego. Qualche esperto occasionale si è sbizzarrito in paragoni privi di ...

Eruzione Vulcano Guatemala : espulsa la maggior quantità di gas tossici dell’era satellitare : Fuego in Guatemala è uno dei vulcani più attivi dell’America centrale. Per anni ha sbuffato con continuità, con episodi di attività esplosiva, grandi nubi di cenere, flussi di lava e flussi piroclastici, ossia valanghe di detriti vulcanici. Poco prima di mezzogiorno (ora locale) del 3 giugno scorso, il Vulcano ha prodotto un’Eruzione esplosiva che ha portato la cenere fino a 15 km di altezza. Un mix letale di cenere, frammenti di roccia e gas ...