Equitazione | Giochi del Mediterraneo 2018 | i convocati dell’Italia ai raggi X

Equitazione - Giochi del Mediterraneo 2018 : il calendario completo. Programma - orari e tv : Un’Italia giovane e battagliera darà la caccia al podio nel salto ostacoli ai Giochi del Mediterraneo 2018 di Tarragona, in Spagna. Gli azzurri parteciperanno mercoledì 27 giugno alla prova a squadre, mentre venerdì 29 giugno andrà in scena la gara individuale. Una compagine composta da cinque alfieri italiani proverà a ben figurare nel Barcelona Royal Polo Club su un palcoscenico in cui saranno pochi i big in gara, ragion per cui le ...

Equitazione - Giochi del Mediterraneo 2018 : i convocati dell’Italia. Luigi Polesello in cerca di consacrazione - il team azzurro può sorprendere : Due sole gare in programma per l’Equitazione a Tarragona (Spagna), in occasione dei Giochi del Mediterraneo 2018. Il Royal Polo Club Barcelona ospiterà tra mercoledì 27 e venerdì 29 giugno la prova individuale e la gara a squadre del salto ostacoli, mentre il dressage e il completo non saranno presenti nella competizione iberica. Tutto in tre giorni, dunque, e l’Italia ha deciso di puntare tutto su una squadra giovane ma pronta a a ...