EQUITALIA | CHIUDERE CARTELLE SOTTO 100 MILA EURO Salvini | è pace fiscale o resa agli

Salvini : chiudere cartelle EQUITALIA sotto 100mila euro : L'ipotesi avanzata dal vicepremier riguarderebbe il 94% dei crediti. 'Non è un condono mascherato - precisa - è la pace fiscale, per liberare milioni di italiani e farli tornare a lavorare' -

Salvini : "Chiudere subito cartelle EQUITALIA sotto i 100mila €" : Via le cartelle di Equitalia sotto i 100.000 euro. Il ministro dell'Interno Matteo Salvini a tutto campo, dai temi immigrazione e sicurezza alle politiche economiche e fiscali."Da subito , chiudere tutte le cartelle esattoriali di Equitalia (oggi Agenzia delle Entrate riscossione, Ndr) per cifre inferiori ai 100.000 euro, per liberare milioni di italiani incolpevoli ostaggi e farli tornare a lavorare, sorridere e pagare le tasse"ha detto ...

Salvini : «Cartelle EQUITALIA - chiudere tutte quelle sotto i 100 mila euro» : « chiudere da subito tutte le cartelle esattoriali di Equitalia per cifre inferiori ai 100 mila euro, per liberare milioni di italiani incolpevoli ostaggi e farli tornare a lavorare, sorridere e pagare ...

Salvini - chiudere cartelle EQUITALIA sotto 100mila euro : " chiudere sa subito tutte le cartelle esattoriali di Equitalia per cifre inferiori ai 100 mila euro , per liberare milioni di italiani incolpevoli ostaggi e farli tornare a lavorare, sorridere e pagare ...

L’ultima idea di Salvini : “Chiudere tutte le cartelle di EQUITALIA sotto i 100 mila euro” : La polemica sul censimento dei rom in Italia non si è ancora esaurita e Matteo Salvini lancia un’altra proposta destinata a far discutere. «Bisogna chiudere tutte le cartelle esattoriali di Equitalia per cifre inferiori ai 100 mila euro» dice il vicepremier e ministro dell’Interno alla cerimonia del 244mo anniversario della Guardia di Finanza....