Epatite C | gli aspetti clinici e terapeutici i temi centrali del convegno che si terrà a

(Di giovedì 21 giugno 2018) Organizzato dall’ASP di Catanzaro, sabato 23 giugno, nel T-Hotel Lamezia Terme, si svolgerà un Focus scientifico sull’C. L’evento si aprirà alle ore 8:45 con i saluti delle autorità: dott. Giuseppe Perri Direttore generale dell’ASP, dott. Antonio Gallucci direttore P.O.U., dott. Giuseppe De Vito direttore dipartimento di Prevenzione. I lavori, articolati in tre sessioni, saranno poi introdotti dalla presentazione del dott. Antonio Lorenzo Surace responsabile del Centro Medicina del Viaggiatore e delle Migrazioni del presìdio ospedaliero “Giovanni Paolo II” di Lamezia Terme. La malattia epatica da Virus C ha per diversi anni costituito un serio problema per i sanitari che hanno dovuto confrontarsi con questa patologia spesso causa di decessi. L’C infatti presenta, nella sua storia naturale, la progressione verso la cirrosi epatica e in alcuni casi predispone ...