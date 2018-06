Energia - al via progetto per efficienza e rinnovabili nei Paesi euro-mediterranei : Con la firma presso il segretariato dell'Unione per il Mediterraneo a Barcellona ha preso il via MEETMED , Mitigation Enabling Energy Transition in the Mediterranean Region , , il progetto europeo per ...

Energia : al via il progetto per incrementare efficienza e fonti rinnovabili nei paesi euro-mediterranei : Con la firma presso il segretariato dell’Unione per il Mediterraneo a Barcellona ha preso il via MEETMED, il progetto europeo per facilitare la transizione energetica nei paesi euro-mediterranei attraverso un sensibile incremento delle fonti rinnovabili e dell’efficienza energetica nel mix energetico dell’area entro il 2040. Finanziato dall’Ue con 1,6 milioni per una durata di 2 anni, il progetto MEETMED (Mitigation Enabling Energy ...

Energia : al via la prima filiera di biometano agricolo dalla stalla alla strada : Nasce in Italia la prima filiera di biometano agricolo “dalla stalla alla strada” per raggiungere l’obiettivo di immettere nella rete 8 miliardi di metri cubi di gas “verde” da qui al 2030. Il protocollo d’intesa è stato firmato a Palazzo Rospigliosi a Roma da Coldiretti, Bonifiche Ferraresi, A2A, Snam e Gse – Gestore dei servizi energetici con il coinvolgimento delle imprese agricole e industriali, dei Comuni italiani e, più in generale, di ...

Energia - al via a Pescara il roadshow di Elettricità Futura : Roma, 13 giu. , askanews, Prima tappa a Pescara per il roadshow organizzato da Elettricità Futura sulle opportunità di sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore elettrico. 'Un'occasione di ...

Povertà : al via seconda edizione Bando Doniamo Energia : Milano, 4 mag. (AdnKronos) – Fondazione Cariplo e Banco dell’Energia onlus, realtà non profit promossa da A2A, Fondazione Aem e Fondazione Asm, lanciano il Bando Doniamo Energia 2, con l’obiettivo di alleviare e contrastare le nuove Povertà e la vulnerabilità sociale, tramite interventi in grado di intercettare precocemente le persone e le famiglie fragili e favorire la loro riattivazione attraverso misure personalizzate. Dalle ...