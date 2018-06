Emre Can a Torino per le visite | Fabian Ruiz è già a Napoli

Calciomercato Juve : Emre Can - domani viste e firma : E’ finalmente arrivato il giorno delle visite mediche di Emre Can, prossimo alla firma con la Juventus. Il centrocampista tedesco è atteso oggi al J Medical prima di sottoscrivere il contratto pluriennale con il club bianconero. Operazione a parametro zero per la Juventus, che si assicura 24enne in uscita dal Liverpool. L'articolo Calciomercato Juve: Emre Can, domani viste e firma sembra essere il primo su CalcioWeb.

Mercato Juve - può essere la settimana di Cancelo. Quando arriva Emre Can : I vertici bianconeri intanto lavorano per Cancelo e Golovin; c'è massima fiducia per quanto riguarda entrambi i fronti. Il centrocampista tedesco atteso a Torino fra giovedì e venerdì

Juventus : Emre Can - c'è il giorno : è venerdì. Golovin - altro contatto col Cska : TORINO - Emre Can & Aleksandr Golovin : uno firma, l'altro quasi. Questione di giorni, pochi. Nel primo caso, addirittura, questione di ore: un centinaio. Nel secondo, invece, si potrebbe andare un po'...

Juventus 8.0 al via il 9 luglio con Perin ed Emre Can : TORINO - Per i tifosi juventini in astinenza da calcio - anche se il Mondiale iniziato ieri mette in vetrina un bel po' di bianconeri con le maglie delle nazionali - c'è una data da cerchiare di rosso ...

Juve - Emre Can atteso nel week-end - Morata resta nel mirino : Emre Can è atteso a Torino nel fine settimana per sostenere le visite presso il JMedical e la firma sul contratto che lo legherà alla Juve per 4 anni. Nei prossimi giorni la Juventus incontrerà il ...

Juventus - Cancelo o Emre Can : quale il prossimo colpo dei bianconeri? : I bianconeri, dopo Perin, puntano a chiudere la trattativa con il Valencia per l'ex Inter. Intanto Emre Can potrebbe sbarcare a Torino la prossima settimana per le visite mediche e la firma sul ...

PSG - non solo Buffon : assalto a Dybala. Intanto la Juve abbraccia Emre Can : PSG, NON solo Buffon- Secondo quanto riportato dal quotidiano francese “Paris United”, il PSG sarebbe pronto a mettere le mani su Paulo Dybala. Come si legge, il fratello-agente del giocatore argentino, avrebbe offerto il numero 10 bianconero al PSG. I francesi starebbero seriamente pensando di cedere Cavani, e puntare forte su un nuovo attaccane di […] L'articolo PSG, non solo Buffon: assalto a Dybala. Intanto la Juve ...

Calciomercato - il Liverpool saluta Emre Can : Juve ad un passo : Il Liverpool saluta Emre Can. A comunicarlo attraverso la pagina Twitter è stata proprio la società inglese, che ha salutato sia il centrocampista tedesco sia l’ex compagno di squadra Jon Flanagan: “Entrambi lasceranno il club dopo la conclusione del contratto – si legge nel tweet dei Reds -. Tutti quanti al Liverpool Football Club ringraziano i calciatori per il loro contributo e gli augurano le migliori fortune per il ...

Ufficiale : Emre Can lascia il Liverpool. Juve - ora è conto alla rovescia : Emre Can and Jon Flanagan will both leave the club upon the expiry of their contracts this summer. Our full #PL retained list: https://t.co/HuG8VS9p1x Everybody at #LFC thanks all departing players ...