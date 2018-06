Elizabeth Holmes - fondatrice di Theranos - incriminata per truffa in California : La startup Californiana Theranos, fondata nei primi anni duemila, prometteva di rivoluzionare le analisi del sangue, ma è andata in ben altro modo e la sua fondatrice Elizabeth Holmes, che era stata addirittura paragonata a Steve Jobs per l’innovazione che dichiarava di poter mettere in atto nel campo delle biotecnologie, è stata incriminata per truffa: rischia fino a vent’anni di carcere e pesantissime multe. Insieme a lei è stato incriminato ...